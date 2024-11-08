岩崎宏美のシティポップ作品4タイトルを復刻
2021年からスタートした名盤再発シリーズ『マスターピース・コレクション』から、女性アーティストの作品をピックアップした「フィーメル・シティポップ名作選」の第4弾のリリースが決定。岩崎宏美4作品を12月25日（水）に再発売する。
世界のシティポップ・ファンに人気の高い楽曲「Street Dancer」が収録された『WISH』（1980年作品）、玉置浩二の提供曲「Morning Breeze」、筒美京平作メローグルーヴ「二人の午後に」などを収録した『私・的・空・間』（1983年作品）、世界中で話題の和モノ・ブギ―の最高峰「カサノバL」を収録した作編曲家 山川恵津子とのコラボ作品集『わがまま』（1986年作品）、オメガトライブの作品を手がけた作曲家 和泉常寛や高橋玲子「サンセット・ロード」で世界のシティポップ・ファンが注目している濱田金吾が楽曲提供し、アルバムの再評価が著しい『me too』の4作品。高音質UHQCD仕様にて、全て最新マスタリングを施し、シングル楽曲など可能な限り、ボーナス・トラックを追加している。
リリース情報
●発売日：2024年12月25日（水）●生産限定
●価格：2,420円（税込）［2,200円（税抜）］●高音質UHQCD
●2024年最新リマスタリング
●新規ライナーノーツ（執筆者：金澤寿和、馬飼野元宏）
●可能な限りオリジナル・アルバム（レコード/CD）の封入物復刻（帯、歌詞カードなど）
●シングルジャケット縮小封入
■WISH+6/岩崎宏美 VICL-77063（1980年作品）
01. Wishes (作詞: 橋本 淳 作曲・編曲: 筒美京平 )
02. 五線紙のカウボーイ (作詞: 橋本 淳 作曲・編曲: 筒美京平 )
03. Sympathy (作詞: なかにし 礼 作曲: 筒美京平 編曲: 後藤次利 )
04. Street Dancer (作詞: 橋本 淳 作曲・編曲: 筒美京平 )
05. Kiss Again (作詞: 康 珍化 作曲: 筒美京平 編曲: 後藤次利 )
06. Half Moon (作詞: 康 珍化 作曲: 筒美京平 編曲: 後藤次利 )
07. 女優 (作詞: なかにし 礼 作曲: 筒美京平 編曲: 後藤次利 )
08. Rose (作詞: なかにし 礼 作曲: 筒美京平 編曲: 後藤次利 )
09. 処女航海 (作詞: 阿久 悠 作曲・編曲: 筒美京平 )
10. 夕凪海岸 (作詞: 山川啓介 作曲: 筒美京平 編曲: 戸塚 修 )
11. 最後の旅 (作詞: 山川啓介 作曲: 筒美京平 編曲: 戸塚 修 )
12. Wishes (作詞: 橋本 淳 作曲・編曲: 筒美京平 )
＜ボーナス・トラック＞
13. スローな愛がいいわ (作詞: 三浦徳子 作曲: 筒美京平 編曲: 萩田光雄 )
14. 白夜 (作詞: 三浦徳子 作曲: 筒美京平 編曲: 林 哲司 )
15. 女優(シングル・バージョン) (作詞: なかにし 礼 作曲・編曲: 筒美京平 )
16. レンガ通りの恋人達 (作詞: 伊達 歩 作曲: 筒美京平 編曲: 後藤次利 )
17. 銀河伝説 (作詞: 阿久 悠 作曲: 宮川 泰 編曲: 川口 真 )
18. 愛の生命 {生命=いのち} (作詞: 山口洋子 作曲: 浜田金吾 編曲: 戸塚 修 )
＊米スタジオミュージシャンが多数参加した初のLA録音アルバム。世界のシティポップ・ファンに人気の高い楽曲「Street Dancer」収録。
＊ボーナストラック：「スローな愛がいいわ」 「白夜」 「女優(シングル・バージョン)」 「レンガ通りの恋人達」
「銀河伝説」「愛の生命 {生命=いのち}」 全6曲収録
＊シングルレコード ジャケット縮小封入「スローな愛がいいわ」 「女優」 「銀河伝説」
■私・的・空・間+4/ 岩崎宏美 VICL-77064（1983年作品）
01. 真珠のピリオド (作詞: 松本隆 作曲: 筒美京平 編曲: 萩田光雄)
02. 無口なヴィーナス (作詞: なかにし礼 作曲: 筒美京平 編曲: 奥 慶一)
03. 二人の午後に (作詞: 有馬三恵子 作曲: 筒美京平 編曲: 萩田光雄)
04. テンペスト (作詞: なかにし礼 作曲: 筒美京平 編曲: 奥 慶一)
05. わたしに戻るとき (作詞: 片桐和子 作曲: 玉置浩二 編曲: 萩田光雄)
06. 素敵な気持ち (作詞: 康 珍化 作曲: 筒美京平 編曲: 萩田光雄)
07. ことづけ (作詞: 有馬三恵子 作曲: 玉置浩二 編曲: 萩田光雄)
08. Morning Breeze (作詞: 秋元 康 作曲: 玉置浩二 編曲: 萩田光雄)
09. 生きがい (作詞: 有馬三恵子 作曲: 筒美京平 編曲: 萩田光雄)
10. 日暮れのマティーニ (作詞: 有馬三恵子 作曲: 筒美京平 編曲: 奥 慶一)
＜ボーナス・トラック＞
11. WAITING (作詞: 竜真知子 作曲: 平井夏美 編曲: 萩田光雄)
12. 夜明けの天使たち (作詞: 松本隆 作曲: 筒美京平 編曲: 萩田光雄)
13. 家路 (single version) (作詞: 山川啓介 作曲・編曲: 木森敏之)
14. それぞれの朝 (作詞・作曲: 伊藤 薫 編曲: 平野孝幸)
＊玉置浩二の提供曲「Morning Breeze」、筒美京平のメローグルーヴ作品「二人の午後に」などを収録したシティポップ作品。
＊ボーナス・トラック：「WAITING」 「夜明けの天使たち」 「家路 (シングル・ヴァージョン)」「それぞれの朝」全4曲収録
＊シングルレコード ジャケット縮小封入「素敵な気持ち」「真珠のピリオド」
■わがまま+２/ 岩崎宏美 VICL-77065（1986年作品）
01. 真昼のSILVER MOON (作詞: 山川啓介 作曲・編曲: 山川恵津子)
02. 恋人以上 (作詞: 山川啓介 作曲・編曲: 山川恵津子)
03. 姫ごころ (作詞: 佐藤ありす 作曲: 花岡優平 編曲: 山川恵津子)
04. もういちど… (作詞: 山川啓介 作曲・編曲: 山川恵津子)
05. 小さな旅 (作詞 山川啓介 作曲: 大野雄二 編曲: 奥 慶一)
06. 道がめざめる時 (作詞: 山川啓介 作曲・編曲: 山川恵津子)
07. SEE YOU AGAIN (作詞: 佐藤ありす 作曲: 花岡優平 編曲: 山川恵津子)
08. カサノバ L (作詞: 松井五郎 作曲・編曲: 山川恵津子)
09. 好きにならずにいられない (作詞: 松井五郎 作曲・編曲: 山川恵津子)
＜ボーナス・トラック＞
10. 好きにならずにいられない（シングル・バージョン） (作詞: 松井五郎 作曲: 山川恵津子編曲: 奥 慶一)
11. 春乙女 (作詞: 松井五郎 作曲・ 編曲: 奥 慶一)
＊世界中で話題の和モノ・ブギ―の最高峰「カサノバL」を収録した作編曲家 山川恵津子とのコラボ作品集。
*ボーナス・トラック：「好きにならずにいられない（シングル・ヴァージョン）」 「春乙女」 収録
＊シングルレコード ジャケット縮小封入「好きにならずにいられない」「小さな旅」
■Me too+4 / 岩崎宏美 VICL-77066（1988年作品）
01. Dance with a loneliness ( 作詞: 影森 潤 作曲・編曲: 和泉常寛)
02. 私らしく ( 作詞: 影森 潤 作曲・編曲: 和泉常寛)
03. Southern wind ( 作詞: 影森 潤 作曲: 和泉常寛編曲: 中村 哲)
04. Interval ( 作詞: 上杉伸之助 作曲: 濱田金吾 編曲: 中村 哲)
05. I miss you so long(さよならもいいね) ( 作詞: 影森 潤 作曲: 和泉常寛編曲: 中村 哲)
06. 聞こえてくるラプソディー ( 作詞: 上杉伸之助 作曲: 濱田金吾 編曲: 戸塚 修)
07. 最初広いBEDに座った ( 作詞: 上杉伸之助 作曲: 濱田金吾 編曲: 戸塚 修)
08. あなたのいらだちと私の理由 ( 作詞: 上杉伸之助 作曲: 濱田金吾 編曲: 中村 哲)
09. 唐突 ( 作詞: 上杉伸之助 作曲: 濱田金吾 編曲: 戸塚 修)
10. さよなら夏のリサ ( 作詞: 上杉伸之助 作曲: 濱田金吾 編曲: 戸塚 修)
＜ボーナス・トラック＞
11. 未成年 ( 作詞: 山川啓介 作曲: 三木たかし 編曲: 萩田光雄)
12. 透きとおった時間 ( 作詞: 山川啓介 作曲: 三木たかし 編曲: 萩田光雄)
13. 夢見るように愛したい ( 作詞: 売野雅勇 作曲: 林 哲司 編曲: 大村雅朗)
14. A PEACE OF MIND ( 作詞: 売野雅勇/英詞:R.Wright 作曲: 林 哲司 編曲:大村雅朗)"
＊オメガトライブへの楽曲提供で著名な作曲家 和泉常寛や高橋玲子「サンセット・ロード」や自作「街のドルフィン」等の作品で世界のシティポップ・ファンが注目している濱田金吾が楽曲提供し、アルバムの再評価が著しい作品。
＊ボーナス・トラック: 「未成年」「透きとおった時間」「夢見るように愛したい」「A PEACE OF MIND」全４曲
＊シングル・レコード ジャケット縮小封入「聴こえてくるラプソディー」、「未成年」「夢見るように愛したい」
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