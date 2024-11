2021年からスタートした名盤再発シリーズ『マスターピース・コレクション』から、女性アーティストの作品をピックアップした「フィーメル・シティポップ名作選」の第4弾のリリースが決定。岩崎宏美4作品を12月25日(水)に再発売する。世界のシティポップ・ファンに人気の高い楽曲「Street Dancer」が収録された『WISH』(1980年作品)、玉置浩二の提供曲「Morning Breeze」、筒美京平作メローグルーヴ「二人の午後に」などを収録した『私・的・空・間』(1983年作品)、世界中で話題の和モノ・ブギ―の最高峰「カサノバL」を収録した作編曲家 山川恵津子とのコラボ作品集『わがまま』(1986年作品)、オメガトライブの作品を手がけた作曲家 和泉常寛や高橋玲子「サンセット・ロード」で世界のシティポップ・ファンが注目している濱田金吾が楽曲提供し、アルバムの再評価が著しい『me too』の4作品。高音質UHQCD仕様にて、全て最新マスタリングを施し、シングル楽曲など可能な限り、ボーナス・トラックを追加している。

リリース情報



















【『マスターピース・コレクション〜フィーメル・シティポップ名作選』商品】●発売日:2024年12月25日(水)●生産限定●価格:2,420円(税込)[2,200円(税抜)]●高音質UHQCD●2024年最新リマスタリング●新規ライナーノーツ(執筆者:金澤寿和、馬飼野元宏)●可能な限りオリジナル・アルバム(レコード/CD)の封入物復刻(帯、歌詞カードなど)●シングルジャケット縮小封入■WISH+6/岩崎宏美 VICL-77063(1980年作品)01. Wishes (作詞: 橋本 淳 作曲・編曲: 筒美京平 )02. 五線紙のカウボーイ (作詞: 橋本 淳 作曲・編曲: 筒美京平 )03. Sympathy (作詞: なかにし 礼 作曲: 筒美京平 編曲: 後藤次利 )04. Street Dancer (作詞: 橋本 淳 作曲・編曲: 筒美京平 )05. Kiss Again (作詞: 康 珍化 作曲: 筒美京平 編曲: 後藤次利 )06. Half Moon (作詞: 康 珍化 作曲: 筒美京平 編曲: 後藤次利 )07. 女優 (作詞: なかにし 礼 作曲: 筒美京平 編曲: 後藤次利 )08. Rose (作詞: なかにし 礼 作曲: 筒美京平 編曲: 後藤次利 )09. 処女航海 (作詞: 阿久 悠 作曲・編曲: 筒美京平 )10. 夕凪海岸 (作詞: 山川啓介 作曲: 筒美京平 編曲: 戸塚 修 )11. 最後の旅 (作詞: 山川啓介 作曲: 筒美京平 編曲: 戸塚 修 )12. Wishes (作詞: 橋本 淳 作曲・編曲: 筒美京平 )<ボーナス・トラック>13. スローな愛がいいわ (作詞: 三浦徳子 作曲: 筒美京平 編曲: 萩田光雄 )14. 白夜 (作詞: 三浦徳子 作曲: 筒美京平 編曲: 林 哲司 )15. 女優(シングル・バージョン) (作詞: なかにし 礼 作曲・編曲: 筒美京平 )16. レンガ通りの恋人達 (作詞: 伊達 歩 作曲: 筒美京平 編曲: 後藤次利 )17. 銀河伝説 (作詞: 阿久 悠 作曲: 宮川 泰 編曲: 川口 真 )18. 愛の生命 {生命=いのち} (作詞: 山口洋子 作曲: 浜田金吾 編曲: 戸塚 修 )*米スタジオミュージシャンが多数参加した初のLA録音アルバム。世界のシティポップ・ファンに人気の高い楽曲「Street Dancer」収録。*ボーナストラック:「スローな愛がいいわ」 「白夜」 「女優(シングル・バージョン)」 「レンガ通りの恋人達」「銀河伝説」「愛の生命 {生命=いのち}」 全6曲収録*シングルレコード ジャケット縮小封入「スローな愛がいいわ」 「女優」 「銀河伝説」■私・的・空・間+4/ 岩崎宏美 VICL-77064(1983年作品)01. 真珠のピリオド (作詞: 松本隆 作曲: 筒美京平 編曲: 萩田光雄)02. 無口なヴィーナス (作詞: なかにし礼 作曲: 筒美京平 編曲: 奥 慶一)03. 二人の午後に (作詞: 有馬三恵子 作曲: 筒美京平 編曲: 萩田光雄)04. テンペスト (作詞: なかにし礼 作曲: 筒美京平 編曲: 奥 慶一)05. わたしに戻るとき (作詞: 片桐和子 作曲: 玉置浩二 編曲: 萩田光雄)06. 素敵な気持ち (作詞: 康 珍化 作曲: 筒美京平 編曲: 萩田光雄)07. ことづけ (作詞: 有馬三恵子 作曲: 玉置浩二 編曲: 萩田光雄)08. Morning Breeze (作詞: 秋元 康 作曲: 玉置浩二 編曲: 萩田光雄)09. 生きがい (作詞: 有馬三恵子 作曲: 筒美京平 編曲: 萩田光雄)10. 日暮れのマティーニ (作詞: 有馬三恵子 作曲: 筒美京平 編曲: 奥 慶一)<ボーナス・トラック>11. WAITING (作詞: 竜真知子 作曲: 平井夏美 編曲: 萩田光雄)12. 夜明けの天使たち (作詞: 松本隆 作曲: 筒美京平 編曲: 萩田光雄)13. 家路 (single version) (作詞: 山川啓介 作曲・編曲: 木森敏之)14. それぞれの朝 (作詞・作曲: 伊藤 薫 編曲: 平野孝幸)*玉置浩二の提供曲「Morning Breeze」、筒美京平のメローグルーヴ作品「二人の午後に」などを収録したシティポップ作品。*ボーナス・トラック:「WAITING」 「夜明けの天使たち」 「家路 (シングル・ヴァージョン)」「それぞれの朝」全4曲収録*シングルレコード ジャケット縮小封入「素敵な気持ち」「真珠のピリオド」■わがまま+2/ 岩崎宏美 VICL-77065(1986年作品)01. 真昼のSILVER MOON (作詞: 山川啓介 作曲・編曲: 山川恵津子)02. 恋人以上 (作詞: 山川啓介 作曲・編曲: 山川恵津子)03. 姫ごころ (作詞: 佐藤ありす 作曲: 花岡優平 編曲: 山川恵津子)04. もういちど… (作詞: 山川啓介 作曲・編曲: 山川恵津子)05. 小さな旅 (作詞 山川啓介 作曲: 大野雄二 編曲: 奥 慶一)06. 道がめざめる時 (作詞: 山川啓介 作曲・編曲: 山川恵津子)07. SEE YOU AGAIN (作詞: 佐藤ありす 作曲: 花岡優平 編曲: 山川恵津子)08. カサノバ L (作詞: 松井五郎 作曲・編曲: 山川恵津子)09. 好きにならずにいられない (作詞: 松井五郎 作曲・編曲: 山川恵津子)<ボーナス・トラック>10. 好きにならずにいられない(シングル・バージョン) (作詞: 松井五郎 作曲: 山川恵津子編曲: 奥 慶一)11. 春乙女 (作詞: 松井五郎 作曲・ 編曲: 奥 慶一)*世界中で話題の和モノ・ブギ―の最高峰「カサノバL」を収録した作編曲家 山川恵津子とのコラボ作品集。*ボーナス・トラック:「好きにならずにいられない(シングル・ヴァージョン)」 「春乙女」 収録*シングルレコード ジャケット縮小封入「好きにならずにいられない」「小さな旅」■Me too+4 / 岩崎宏美 VICL-77066(1988年作品)01. Dance with a loneliness ( 作詞: 影森 潤 作曲・編曲: 和泉常寛)02. 私らしく ( 作詞: 影森 潤 作曲・編曲: 和泉常寛)03. Southern wind ( 作詞: 影森 潤 作曲: 和泉常寛編曲: 中村 哲)04. Interval ( 作詞: 上杉伸之助 作曲: 濱田金吾 編曲: 中村 哲)05. I miss you so long(さよならもいいね) ( 作詞: 影森 潤 作曲: 和泉常寛編曲: 中村 哲)06. 聞こえてくるラプソディー ( 作詞: 上杉伸之助 作曲: 濱田金吾 編曲: 戸塚 修)07. 最初広いBEDに座った ( 作詞: 上杉伸之助 作曲: 濱田金吾 編曲: 戸塚 修)08. あなたのいらだちと私の理由 ( 作詞: 上杉伸之助 作曲: 濱田金吾 編曲: 中村 哲)09. 唐突 ( 作詞: 上杉伸之助 作曲: 濱田金吾 編曲: 戸塚 修)10. さよなら夏のリサ ( 作詞: 上杉伸之助 作曲: 濱田金吾 編曲: 戸塚 修)<ボーナス・トラック>11. 未成年 ( 作詞: 山川啓介 作曲: 三木たかし 編曲: 萩田光雄)12. 透きとおった時間 ( 作詞: 山川啓介 作曲: 三木たかし 編曲: 萩田光雄)13. 夢見るように愛したい ( 作詞: 売野雅勇 作曲: 林 哲司 編曲: 大村雅朗)14. A PEACE OF MIND ( 作詞: 売野雅勇/英詞:R.Wright 作曲: 林 哲司 編曲:大村雅朗)"*オメガトライブへの楽曲提供で著名な作曲家 和泉常寛や高橋玲子「サンセット・ロード」や自作「街のドルフィン」等の作品で世界のシティポップ・ファンが注目している濱田金吾が楽曲提供し、アルバムの再評価が著しい作品。*ボーナス・トラック: 「未成年」「透きとおった時間」「夢見るように愛したい」「A PEACE OF MIND」全4曲*シングル・レコード ジャケット縮小封入「聴こえてくるラプソディー」、「未成年」「夢見るように愛したい」