【サンリオキャラクターズ ぬいぐるみといっしょフィギュア】11月中旬 発売予定価格:1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ ぬいぐるみといっしょフィギュア」を11月中旬に発売する。価格は1回300円。

マイメロディ、ポチャッコ、ハンギョドン、ポムポムプリンが、自分のぬいぐるみを抱っこしたり、おなかの上にのせている姿を立体化したフィギュアが登場。ぬいぐるみには質感と縫い目が再現されており、小さくても細部までこだわって造形されている。サイズは高さ約30~50mm。

マイメロディ

ポチャッコ

ハンギョドン

ポムポムプリン

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)M