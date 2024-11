Nothing’s Carved In Stoneが、coldrainのMasato(Vo)をフィーチャリングに迎えた新曲「All We Have feat. Masato (coldrain)」を本日11月8日にサプライズでデジタルリリース。あわせて、Masatoとのアーティスト写真を公開した。

対バンやフェスなどでもともと親交があった両バンド。今回は、Nothing’s Carved In StoneがMasatoに打診し、コラボレーションが実現した。Nothing’s Carved In Stoneにとっては、“Vocalを客演に迎えた”初めての楽曲となる。

楽曲制作中にシャウトパートを入れてみては、という話になり、誰にオファーしようかとなった際に、メンバー全員がMasatoの名前を思い浮かべたという。Masatoもこのオファーについては「(Nothing’s Carved In Stoneが)フィーチャリングゲストを呼んでいるイメージもなくて、その中でも一発目が俺か!ということで意外すぎた」とのこと。

Nothing’s Carved In Stoneらしい疾走感あふれるサウンドにMasatoの力強いシャウトが加わり、さらにアグレッシブな楽曲に仕上がっている。

(文=リアルサウンド編集部)