アイドルグループ・日向坂46が7日、YouTubeチャンネル『日向坂ちゃんねる』で生配信を行い、12月4日に「けやき坂46&日向坂46 BEST MUSIC VIDEO COLLECTION 2015-2024」Blu-rayを発売することを発表した。けやき坂46から日向坂46のミュージックビデオ(MV)を全59曲収録し、特典映像として約4時間半に及ぶ全楽曲のメイキング映像、NG集も収録される。

特典は、MV撮影現場でのオフショットを使用したフォトブックレット6種とメモリアルなメンバー集合絵柄アクリルスタンド5種「期待していない自分」「キュン」「君しか勝たん」「見たことない魔物」「君はハニーデュー」となる。さらに、初回生産分を購入すると限定のメンバー集合絵柄アクリルスタンド「絶対的第六感」がもう1点ついてくる。商品封入のアクリルスタンドとは異なる絵柄となり、無くなり次第終了となる。■日向坂46「けやき坂46&日向坂46 BEST MUSIC VIDEO COLLECTION 2015-2024」【完全生産限定盤】・豪華BOX仕様・フォトブックレット(6種)・メンバー集合アクリルスタンド(5種)DISC1誰よりも高く跳べ!W-KEYAKIZAKAの詩僕たちは付き合っているそれでも歩いてるイマニミテイロ期待していない自分ハッピーオーラ君に話しておきたいことキュンJOYFUL LOVEFootstepsときめき草ドレミソラシドキツネCageやさしさが邪魔をするこんなに好きになっちゃっていいの?ホントの時間一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せないママのドレスソンナコトナイヨ青春の馬窓を開けなくてもナゼーアザトカワイイ君しか勝たん声の足跡Right?どうする?どうする?どうする?世界にはThank you!が溢れているDISC2ってか何度でも何度でも夢は何歳まで?あくびLetter酸っぱい自己嫌悪僕なんか飛行機雲ができる理由ゴーフルと君真夜中の懺悔大会恋した魚は空を飛ぶ月と星が踊るMidnight10秒天使その他大勢タイプブルーベリー&ラズベリーOne choice恋は逃げ足が早いシーラカンス友よ 一番星だAm I ready?見たことない魔物ガラス窓が汚れてる君は0から1になれ君はハニーデュー錆つかない剣を持て!雨が降ったって僕に続け絶対的第六感君を覚えてない夕陽DanceDISC3Making of Music Video〜表題曲編〜Making of Music Video〜カップリング曲編〜ひなたのNG集