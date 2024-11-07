ÂçÀôÍÎ¡¡24Ç¯Á°¤Ëºî¶Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ËÆÇ¤Å¤¯¡Ö¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¡Ê51¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡ÖSONGS¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£24Ç¯Á°¤ËÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¼«¿È¤Î¶Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡24Ç¯Á°¤Î2000Ç¯¡£Åö»þ¤Þ¤À¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤Ã¤¿ÂçÀô¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ¡ÖÎë°æ¤ÎÁã¡×¤Î´ë²è¤Ç¡¢ÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±üÅÄÌ±À¸¡Ê59¡Ë¡£º£Ç¯¥½¥í³èÆ°30¼þÇ¯¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë±üÅÄ¤Ï1994Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°¦¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¡£96Ç¯¤Ë¤ÏPUFFY¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·Âç¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤ÀäÄº¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿±üÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÀô¤¬ºî¤Ã¤¿²Î»ì¤Ë¶Ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£¼«¿È¤¬Î¨¤¤¤ë¡ÖÂçÀô¥Ð¥ó¥É¡×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡ÖÉé¤±Àï¡×¤Î½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¤ÏËÌ³¤Æ»Á´°è¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±üÅÄ¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤ì¤³¤½¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼²¶¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ä¤Ä¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£ÈÖÁÈ¤«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹´ë²è¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¡È¤É¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡É¡ÈÄ¶»¨¤Ë¡É¤È¤¤¤¦»ØÎá¤Ç¤·¤¿¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¢¤ó¤Ê»¨¤Ê¶Êºî¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÂçÀô¤Ï¡Öº£Ä°¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Î²Î»ì¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡ÈÈ¿ÏÀ¡É¡£Åö»þ¤Ï¡Ö¤¢¤Îº£¤ò¤È¤¤á¤¯Ì±À¸¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇä¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ¸¤¤´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡±üÅÄ¤¬¡Ö¡Ê¤½¤ì¤¬¡Ëº£¤ä¹ÈÇò¤È¤«½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÀô¤Ï¡ÖÁ´Á³Ì±À¸¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¢¤Î»þ¡¢Ì±À¸¤µ¤ó¤¬¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤é¡¢ËÍ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÇ¤Å¤¡¢2¿Í¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£