¤Ï¤Ã¡© ±³¤À¤í¡© ÉÔ²Ä²ò¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¢ªÌ¡²èµé¤Î¶ÄÅ·´é¡Ä¡Ö°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹ó¤¤¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡×¥Õ¥¡¥ó¤âº¤ÏÇ¤ÎÈ½Äê
¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û¥¤¥ó¥Æ¥ë 1¡Ý0 ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î7Æü¡¿¥µ¥ó¡¦¥·¡¼¥í¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Ûµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¢ªÌ¡²èµé¤Î¶ÄÅ·´é
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤Ëº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£ÉÔ²Ä²òÈ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥¸¥§¥º¥¹¤Ï¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËMF¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢68Ê¬¤ËÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥ó¼êÁ°¤Ç¡¢¥¸¥§¥º¥¹¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÎMF¥Ë¥³¥í¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥é¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¤«¤«¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÅÝ¤ì¤¿¥Ð¥ì¥Ã¥é¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¥Ï¥ó¥É¤ÎÈ½Äê¤Ç¥×¥ì¡¼¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¸¥§¥º¥¹¤ÏÁÇÁá¤¯¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ì¥Ã¥é¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥×¥ì¡¼¤òºÆ³«¤Ç¤¤º¡£¥¸¥§¥º¥¹¤Ï¸å¤í¤«¤é¥Ð¥ì¥Ã¥é¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ç¿³¤ÏÃÙ±ä¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¥Ð¥ì¥Ã¥é¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¡£¤·¤«¤·¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¥¸¥§¥º¥¹¤Ë¤â¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¸å¤í¤«¤éÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤¿¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù¹ð¤À¤¬¡¢¥¸¥§¥º¥¹¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢ÌÜ¤òÂç¤¤¯¸«³«¤¤¤¿Ì¡²è¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÎÓÎÍÊ¿»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¹ç¤ï¤»¤Æ6Ëç¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¶·¤ÎÀ¾²¬ÌÀÉ§»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼ç¿³¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î´ð½à¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÆñ¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤ÈÍÊ¸î¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇSNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÙ¤é¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¥«¡¼¥É¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¥¸¥§¥º¥¹¤Ë¥«¡¼¥É¤Ï°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¡×¡Öº£¤Î¤Ç¤Ê¤¼¥¸¥§¥º¥¹¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥ë¤¬¡©¡×¡Ö¥¸¥§¥º¥¹¤Ë¤â¥¤¥¨¥í¡¼¤Ï°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥¸¥§¥º¥¹¤Ë¤â½Ð¤ó¤Î¡©¡×¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹ó¤¤¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Êw¡×¡Ö¥¸¥§¥º¥¹¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤é¥Ð¥ì¥Ã¥é¤Ï2Ëç¤À¤í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¸¥§¥º¥¹¤Ø¤Î·Ù¹ð¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª»î¹ç¤Ï0¡Ý1¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÇÔÀï¡£º£µ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç½é¹õÀ±¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø¼°Àï2Ï¢ÇÔ¤ÇÆüËÜ»þ´Ö11·î11Æü¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤Î¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿WOWSPO¡¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ë