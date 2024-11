『トムとジェリー』は来年2025年に誕生から85周年を迎える。それにあたって、ワーナー ブラザース ジャパンはアニバーサリーイヤーを飾る様々な企画やコラボレーションを実施しているが、毎年11月11日がジェリーの大好物である「チーズの日」に制定されていることに合わせ、ラフォーレ原宿にある人気の「ミルク」スイーツ専門店「MILKMILKMILK!」との期間限定メニューが2024年11月11日(月)より開始される。

北海道産の乳脂肪率が高く濃い味わいの牛乳を使用した「ミルク」スイーツ専門店「MILKMILKMILK!」(ラフォーレ原宿2F)では、チーズの日である11月11日(月)から11月30日(土)の期間限定で、トムとジェリーの 85周年をお祝いする「FRIENDS ANNIVERSARY PARTY!」のコラボを開催する。人気メニューのミルクボトルがトムとジェリースペシャルバーションになって登場するほか、人気キャラクターのタフィーのモチーフが付いたチーズケーキパフェや周年をお祝いするアニバーサリーパーティーサンドも用意されている。これらのメニューを注文するとコースターがプレゼントされる予定だ(ランダムでの配布のため、なくなり次第終了)。また、店舗ではステッカーや缶バッジ、アクリルホルダーなど限定グッズも販売される。さらに、「チーズの日」を記念した企画はこれだけにとどまらない。11月8日(金)からは大人気AIカメラアプリ「SNOW」にトム、ジェリー、タフィーの耳が付いた姿になれるコラボスタンプが登場する(11月24日〈日〉まで)ほか、トムジェリマーケット日本初の常設店でもあるルクア大阪店では、チーズの日に合わせた限定アイテムやノベルティのプレゼント、店内でのゲーム企画に加え、参加者にはオリジナル缶バッジがプレゼントされるトムとジェリーのグリーティングイベントなどが行われる。また、「トムとジェリーなかよし商店POP UP SHOP by Village Vanguard」で発売するチーズの日に合わせたレトロデザインなグッズ展開や、チーズをモチーフにした新商品の発売、カートゥーン ネットワークでの放送、LINE着せかえの登場、通信販売のベルメゾンネットでの「トムとジェリー チーズの日祭り」、トムとジェリー公式SNSでのキャンペーンなど、盛りだくさんの内容が用意されている。来年のアニバーサリーイヤー本番を前にトムジェリファンはますます盛り上がること間違いなしだ!TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s24)