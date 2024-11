子役の永尾柚乃ちゃん(8)が6日、英会話スクールの発表会イベントに関根勤さん(71)関根麻里さん(40)と登場。大人顔負けのしっかりとしたコメントに、関根勤さんからお願いをされました。

3人が登場したのはサンリオ教育事業 新サービス発表会です。

現在小学2年生の柚乃ちゃんは、学校で既に英語の授業があるといいます。イベントでは最近勉強したという英語を披露。「(最近は)Helloとか、Good morningとか。あとMy name is Yuno. Nice to meet youとか。そういう感じで勉強しました」と、とても流ちょうな発音で英語を話しました。

また、多忙な柚乃ちゃんに、“仕事をしながら勉強に取り組む中で、心がけていること”を聞かれる場面が。「お仕事もお勉強も大好きになること。そして楽しむこと」としっかり回答する柚乃ちゃん。さらに「楽しいことってどんどんやるぞー!って気持ちになるんですよ」と大人顔負けのコメントを残していました。その様子に関根勤さんからは「しっかりしているね。将来、都知事に立候補して」とお願いされていました。

(11月7日放送 『Oha!4 NEWS LIVE』より)