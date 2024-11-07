harmoe¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¤È¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿7th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¦¥Ç¥¤¥º¡×¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¸ø³«
´äÅÄÍÛ°ª¡¦¾®ÀôË¨¹á¤Ë¤è¤ëÀ¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öharmoe¡×¤¬2025Ç¯1·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë7th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¦¥Ç¥¤¥º¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¤È¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ëº£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÊÁÊª¤Î°áÁõ¤ò¥ë¡¼¥º¤ËÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÎÃæ¤Ë»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
7th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¦¥Ç¥¤¥º¡×
¢£¤¤ã¤Ë¤áÈ×
CD¡ÜBlu-ray¡Ü¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È/SCCG000000167 /3,850±ß(ÀÇ¹þ)
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×
CD¡ÜBlu-ray¡Ü¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È/ PCCG000002407 / 2,750±ß(ÀÇ¹þ)
¢£ÄÌ¾ïÈ×
CD / PCCG000002408/ 1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¤¤ã¤Ë¤áÈ×¸ÂÄêÆÃÅµ
¡¦ARÆ°²èÉÕ¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¢£¤¤ã¤Ë¤áÈ×¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ
¡¦¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦ÆÃÅµBlu-ray
¡Ö¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¦¥Ç¥¤¥º¡×Music Video¡¿Making
¡Öharmoe canvas session º¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü"
¢¨ÆÃÅµ¡¦»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯