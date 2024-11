『カフェ・ド・クリエ』創業30周年を記念し、リラックマと初コラボした「ハッピーバッグ」が数量限定で登場! 予約が2024年11月13日(水)より、店舗販売が12月18日(水)より開始する。『カフェ・ド・クリエ』にて、2024年11月20日(水)に創業30周年を迎えることを記念して、全国の『カフェ・ド・クリエ』と『メゾン・ド・ヴェール』にて、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」とコラボした「リラックマ カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」が登場する。

「カフェ・ド・クリエ」30周年を彩る記念すべき「ハッピーバッグ」は、カフェタイムを楽しむ「リラックマ」♪今年のアイテムは、癒しとやさしさを届ける「リラックマ」と ”一杯のしあわせ” からはじまる ”たくさんのしあわせ” を届ける「カフェ・ド・クリエ」が織りなす幸せ可愛いデザインにご注目だ。本バッグは、選べる3種のオリジナルパイピングバッグ、オリジナルデザインのスープボウル、人気の焼き菓子2種、フードメニュー引換券2枚、オリジナルブレンドドリップバッグ1箱(5杯分)が入った数量限定のバッグ。落ち着いた色合いのグッズに、コーヒーをごゆるりと楽しむ「リラックマ」をデザインし、日常使いにぴったり。キャンバス生地の「オリジナルパイピングバッグ」は、シンプルでファッションに合わせやすい3色展開。カラーは、シンプルでファッションに合わせやすいグレー、ベージュ、ネイビーの3色展開。また、アクセントとなるよう内生地に総柄を使用しており、内ポケットも付いているため、おでかけで活躍してくれる。「オリジナルスープボウル」は、オリジナルデザインで製作。内側には、”リラックマ” たちの可愛らしい後ろ姿と『カフェ・ド・クリエ』30周年記念の文字をプリント。少し浅めのため、スープの具材をごろっと見せ美味しそうに盛ることができ、スープだけでなく、サラダや簡単な朝食の盛り付け、お菓子などの小物入れにもおすすめだ。「フードメニュー引換券」は、パスタ(単品)、モーニングが対象となります。引換券にも「リラックマ」を描いており、引き換えるのがもったいないほどキュートです♪数量限定のため各店舗なくなり次第終了となるので気になる方はお早めにチェックしておくといいだろう。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.