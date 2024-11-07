¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®7°Ì¤Î±¦ÏÓ¤ÏºÇÂ®148¥¥í¡¡ºòÇ¯±¦Éª¼ê½Ñ¤â¡ÄÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï¡ÖÀ¤Âå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¤ÎÀ¼¡¡¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¹â¤ÎÄÅ²Å»³·û»ÖÏº
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¹â¤ÎÄÅ²Å»³·û»ÖÏºÅê¼ê¡Ê18¡Ë¤¬7Æü¡¢¿À¸Í»Ô¿â¿å¶è¤ÎÆ±¹»¤Ç°ðÎæÍÀ¥¢¥Þ¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤Ë±¦Éª¤ÎÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯¤Ï¼ÂÀïÅÐÈÄ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤À¤¬¡¢½Õ²Æ·×8ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤¬¤¢¤ë¶¯¹ë¤Ç1Ç¯²Æ¤«¤é¼çÀïµé¤Ç³èÌö¡£2Ç¯²Æ¤ÎÊ¼¸ËÂç²ñ¤Ç¤Ï1»î¹ç15Ã¥»°¿¶¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¤Ç¡¢²¼µéÀ¸Åö»þ¤«¤é¡Ö¥É¥é¥Õ¥È²¿°Ì¤À¤í¤¦¡©¡¡¾å°Ì¤À¤è¤Ê¡¢¤ÈËÍ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ðÎæ¥¹¥«¥¦¥È¤¬Àä»¿¤¹¤ëÀøºßÇ½ÎÏ¤òÈë¤á¤¿ºÇÂ®148¥¥í¤Îà±£¤ì¤¿°ïºàá¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¼ÂÀï¤ÇÁ´¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤±¦ÏÓ¤À¤¬¡¢²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¤¹¤´¤¤¡£Ê¼¸ËÂç²ñ¤Ç¤Ï1Ç¯²Æ¤«¤éÇØÈÖ¹æ20¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á½àÍ¥¾¡¡£ÇØÈÖ¹æ10¤ò¤Ä¤±¤¿ºò²Æ¤ÏÀ±ÎÍ¤È¤Î2²óÀï¤Ç9²ó15Ã¥»°¿¶¤Ç´°Éõ¤·¡¢Æ±Ç¯¤ÎÁªÈ´½àÍ¥¾¡¹»¤ÎÊóÆÁ³Ø±à¤È¤Î5²óÀï¤Ç¤â9²ó2¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¼Ò¤È¤Î½à·è¾¡¤Ï±äÄ¹10²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ30²ó⅔¤Ç¤ï¤º¤«6¼ºÅÀ¡¢33Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2Ç¯À¸±¦ÏÓ¤Ë¤ÏÁá¡¹¤È¡Ö2024Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¡×¤ÎÉ¾È½¤¬Î©¤Á¡¢1Ç¯»þ¤«¤é¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿°ðÎæ¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¤â¤¦¥É¥é¥Õ¥È²¿°Ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¾å°Ì¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¸«¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£12µåÃÄÁ´¤Æ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬¤½¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½½çÄ´¤Ê¤é¡¢º£½©¤Ï¡Ö¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡×¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÄÅ²Å»³¤¬±¦Éª¤Î¥È¥ß¡¼¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯11·î¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Çº£²Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¹â¹»ºÇ¸å¤Î²Æ¤Ë¤Ï¡¢ÅÐÈÄ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÄÌÚ¾°Î¶´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢³ÎÇ§¤·¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤½¤ÎÀè¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥×¥í¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤Î·èÃÇ¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï½Ñ¸å8¥«·î¤È¤Ê¤ëº£Ç¯7·î¡£¤½¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Ê¤¬¤éÄÅ²Å»³¤Ï¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢º£²Æ¤ÎÊ¼¸ËÂç²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¡×¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ï¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë°ìÈÖ¾è¤ê¤È¤¤¤¦Îý½¬Ç®¿´¤µ¤Ê¤É¡ÖÇ½ÎÏÉ¾²Á¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Îý½¬¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìîµå¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È°ðÎæ¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¤¤¤¦¡£
¡¡ÄÅ²Å»³¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï30¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤Ç¡¢6³äÄøÅÙ¤ÎÎÏ¤Ç¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç²óÉü¡£¡Öº£¡¢¹²¤Æ¤Æ¤â°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÅê¤²¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¼«¤é¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¡¢¿µ½Å¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥È¥ß¡¼¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°¤¯¤Ê¤ë¼ê½Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤ð×ÂÓ¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¼ê½Ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎý½¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î³Ð¸ç¤â½½Ê¬¡£¡ÖÌÜÉ¸¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅê¤²¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿ÌÜÉ¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥ì¥Ð¡¼¤µ¤ËàÌîµåÇ¾¤Î¹â¤µá¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¡¡°ðÎæ¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÇÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¾å¤Ç¡¢À¾Éð¤Î±¦ÏÓ¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¤Ë¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²¸»Õ¤ÎÀÄÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Îºä¸ýÃÒÎ´¡¢³ÚÅ·¤Î¾®¿¼ÅÄÂçæÆ¡¢µð¿Í¤ÎÊ¿ÆâÎ¶ÂÀ¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¹¥Áª¼ê¤ò¥×¥í¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾Çì³Ú¤¬¡¢ÄÅ²Å»³¤Î»ý¤Æ¤ëÇ½ÎÏ¤ò¡¢¤³¤¦É½¸½¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤ÏÀ¤Âå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤êà´°Á´Éü³èá¤¹¤ì¤Ð¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÂÀ¸ÝÈ½¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Æ±¤¸Ê¼¸Ë¸©¤Ë¤â¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¿À¸Í¹°ÎÍ¹â¤ÎÂ¼¾åÂÙÅÍ¡¢ºå¿À¤Ë2°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÊóÆÁ³Ø±à¹â¤Îº£Ä«´ÝÍµ´î¤È¡¢Æ±¤¸ËÜ³ÊÇÉ¤Î±¦Åê¼ê¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤è¤ê¤â»ý¤Æ¤ëÇ½ÎÏ¤Ïà¾åá¤À¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤Î¤À¡£²Æì½Ð¿È¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¸¿è¤ÎÂëÅÞ¤¬¡¢²¸»Õ¤«¤é¤ÎÂÀ¸ÝÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎàºÆ½ÐÈ¯á¡£¤½¤ÎÈë¤á¤¿Ç½ÎÏ¤Î³«²Ö¤¹¤ë»þ¤¬¡¢¤â¤¦ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£