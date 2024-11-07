¡ÚÆÈ¼«¡Û¡È°Ç¥Ð¥¤¥È¡É±þÊç¤«¤é4¥«·î¤Ç¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦¡Ä¼Â¹ÔÈÈ¤¬¸ì¤Ã¤¿¼ÂÂÖ¡¡ÆÃ¼ìº¾µ½¤«¤é¶§°ÈÈºá¤Ø¡È¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¡É¤¹¤ëÉÝ¤µ
¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÉÑÈ¯¤¹¤ëÏ¢Â³¶¯Åð»ö·ï¡£²£ÉÍ¤Ç¤Ï75ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢ÀéÍÕ¤Ç¤Ï50Âå¤Î½÷À¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¡£
¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¹ÔÈÈ¤¬°Ç¥Ð¥¤¥È¤«¤é»ö·ï¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
º£²ó¡¢¶¯ÅðÃ×»à»ö·ï¤ÇÌµ´üÄ¨Ìò¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¼Â¹ÔÈÈ¤¬¡¢¹´ÃÖ½ê¤Çµ¼Ô¤ÎÀÜ¸«¤Ë½é¤á¤Æ±þ¤¸¤¿¡£
à°Ç¥Ð¥¤¥Èá±þÊç¤«¤é4¥«·î¸å¡Ä¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ë
à°Ç¥Ð¥¤¥Èá¤È¤ß¤é¤ì¤ë¶¯Åð»ö·ï¤¬´ØÅì¤ÇÂ¿È¯¡£
2024Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é´ØÏ¢¤¢¤ë¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢20·ï°Ê¾åÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬à°Ç¥Ð¥¤¥Èá¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¡¢È´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
2019Ç¯¡¢¹¾Åì¶è¤Ç¶¯Åð¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃË3¿Í¤¬80ºÐ¤Î½÷À¤òË½¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¶¯ÅðÃ×»à»ö·ï¡£
Åìµþ¹´ÃÖ½ê¤Ë¤¤¤ë¼Â¹ÔÌò¤¬µ¼Ô¤ÎÀÜ¸«¤Ë½é¤á¤Æ±þ¤¸¡¢à°Ç¥Ð¥¤¥Èá¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼ò°æÍ¤ÂÀÈï¹ð¡§
ÃÎ¿Í¤«¤éà°Ç¥Ð¥¤¥Èá¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¶â¤ÏÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¤Î¶½Ì£ËÜ°Ì¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¼ò°æÍ¤ÂÀÈï¹ð¡Ê28¡Ë¡£
2018Ç¯10·î¤Ëà°Ç¥Ð¥¤¥Èá¤Ë±þÊç¤·¡¢ºÇ½é¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¶â¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤¹¤ëÌò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼ò°æÍ¤ÂÀÈï¹ð¡§
ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿130Ëü±ß¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤·¤Æ¡¢Êó½·¤È¤·¤Æ15Ëü±ß¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢»Ø¼¨Ìò¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢¤¹¤°¤Ë´ØÀ¾¤ÇÆ±µï¤ò³«»Ï¡£
º£ÅÙ¤Ïà°Ç¥Ð¥¤¥Èá¤Î°¶Àû¤Ø¤È¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¼ò°æÍ¤ÂÀÈï¹ð¡§
Åö»þ¤Î°Ç¥Ð¥¤¥È¤ÎÊó½·¤ÏÃ¥¤Ã¤¿¶â¤Î3¡Á5¡ó¤¯¤é¤¤¤¬ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢10¡ó¤Û¤É¡ÊºÇÄã10Ëü±ßÊÝ¾Ú¡Ë¤È¸À¤Ã¤Æ½¸¤á¤¿¡£°¶Àû¤·¤¿¤Î¤Ï20¿Í¤¯¤é¤¤¡£
¤½¤ì¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¼ò°æÈï¹ð¤ÏÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¿»Ø¼¨Ìò¤È¶¦¤ËÊÌ¤Î»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¼¨ÃÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤µ¤é¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼ò°æÍ¤ÂÀÈï¹ð¡§
à°Ç¥Ð¥¤¥Èá¤òÄÌ¤¸¤Æà¤¿¤¿¤á¤Ç¶â¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
à¤¿¤¿¤á¤È¤Ï¶¯Åð¤Î¤³¤È¡£
ÆÃ¼ìº¾µ½¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¶§°ÈÈºá¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æà°Ç¥Ð¥¤¥Èá¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤ï¤º¤«4¥«·î¸å¤Î2019Ç¯2·î¡£
¼«¤é¶¯Åð¤ËÆþ¤ê¡¢²¿¤Îºá¤â¤Ê¤¤¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
Ž¢¤ªÁ°¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤«¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤Ž£¤ÈÆÍ¤Êü¤µ¤ì¡Ä
¤½¤Î»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤Î1¿Í¤¬¡¢¿Ü¹¾Âóµ®Èï¹ð¡Ê28¡Ë¡£
°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¿ÍÊª¤«¤é¡¢ÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤¥¢¥×¥ê¡Ö¥Æ¥ì¥°¥é¥à¡×¤Ç¶¯Åð¤ËÆþ¤ë²È¤Î¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¿Ü¹¾Âóµ®Èï¹ð¡§
½»½ê¡¦¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÎÌ¾Á°¡¦²ÈÂ²¹½À®¡¦Éô²°¤Î´Ö¼è¤ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç²¼¸«¤Ë¹Ô¤¡¢Æþ¤ë¤«Æþ¤é¤Ê¤¤¤«¤Ï¸½¾ì¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦Á°¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤Ç°ú¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¿Ü¹¾Âóµ®Èï¹ð¡§
»Ø¼¨Ìò¤«¤é¡¢Ž¢Êá¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Ž£¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡Ä¡£
¿Ü¹¾Âóµ®Èï¹ð¡§
¤Ç¤âÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Ž¢¤ªÁ°¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤«¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÄŽ£¤ÈÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¡£
ÅöÁ³½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÀÜ¸«¤·¤¿µ¼Ô¤¬´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉô¡¦¾®»³¹ÀÎ´µ¼Ô¡§
¼ò°æÈï¹ð¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½Íí¤ß¤Î°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«4¥«·î¤Ç¶¯ÅðÃ×»à»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¶âÍß¤·¤µ¤ËÈÈ¹Ô¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ÎÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
à°Ç¥Ð¥¤¥Èá¤Ë¼ê¤ò½Ð¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢ºÇ¸å¤Ë2¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¼ò°æÍ¤ÂÀÈï¹ð¡§
¾ðÊó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ½ÊÌ¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¿Ü¹¾Âóµ®Èï¹ð¡§
³ä¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤á¤ë¤Ù¤¡£¿ÍÀ¸¤¤Ä¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤À¤±¤Ï¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¹ý¹¾»Ô¤Î¶¯ÅðÃ×»à»ö·ï¤Ç±ÊÅÄÎ¦¿ÍÈï¹ð¤ËÌµ´üÄ¨Ìò
¤½¤·¤Æ2023Ç¯¡¢Åìµþ¡¦¹ý¹¾»Ô¤Ç90ºÐ¤Î½÷À¤¬¥Ð¡¼¥ë¤Ç²¥¤é¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¡£
¼Â¹ÔÈÈ¡¢±ÊÅÄÎ¦¿ÍÈï¹ð¤âà°Ç¥Ð¥¤¥Èá¤Ë±þÊç¤·¤¿¤³¤È¤¬»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
±ÊÅÄÎ¦¿ÍÈï¹ð¡§
Á´¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ò»à¤Ê¤»¤ë¤³¤È¤Ï¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï»à·º¤¬°ìÈÖ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£
ºÛÈ½¤Ç¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¶Ë·º¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿±ÊÅÄÈï¹ð¡£
7Æü¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤ÎÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 11·î7ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë