俳優の米倉涼子(49)が7日、都内で開かれたザ・マッカラン200周年記念エキシビション『The Heart of The Spirit TOKYO EXPERIENCE』のフォトコールに登場した。米倉は紫・ピンク・白・黒など豊かな色彩を幾何学的に配置したパンツスタイルの衣装で登場。黒のハットにキリッと涼しげな眼差しを向け、クールな雰囲気を漂わせた。ホリデーシーズンの過ごし方を聞かれ、「映画の宣伝で忙しいです」と笑顔で答えた。

ザ・マッカランは、シングルモルトウイスキーで知られるウイスキーブランド。1824 年、創業者のアレクサンダー・リード氏がスコットランドのスペイサイドにある小さな蒸溜器で最初のウイスキーを蒸溜を始めた。創業200周年を記念して、「過去、現在、未来」をテーマに、ウイスキーづくりをバーチャル体験できるエキシビション「THE HEART OF THE SPIRIT TOKYO EXPERIENCE」を東京・原宿で8日から24日まで開催する。「過去」では、ブランドを形づくる上でキーパーソンとなった5 人のパイオニアたちを紹介。「現在」は、これまでの歴史と伝統を紡いだオリジナルストーリー『The Heart of The Spirit』を体感できる没入型デジタル体験のプログラムを提供。そして、革新的な200 周年記念ボトルの展示などを通して、ブランドが描く「未来」を感じるバー・エリアを設ける。他にも、モデルの森星(32)、2PMのイ・ジュノ(34)が登場した。