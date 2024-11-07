à¥¢¥ìá¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÁÄÉã¤«¤é¤ÎLINE¤Ë12Ëü¿ÍÇú¾Ð¡õ¤Û¤Ã¤³¤ê¡¡¤à¤·¤íµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
¤È¤¢¤ëÂ¹¤È¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î²ñÏÃ¤¬¡¢X¾å¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¢¤ë¤¢¤ë¡Û
¡Ö¾ÐŽ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤
2024Ç¯11·î5Æü¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯²èÌÌ¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤À¡£
¡Öº£¡¢¤É¤³¡×¤È¤¤¤¦¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢¸½ºßÃÏ¤È¡ÖÁ´Á³ÅÅ¼ÖÍè¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ¿®¤¹¤ëÂ¹¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÊÖ»ö¡£
¡Ö¤¢¤Ï¡¼¡×
¤¢¤Ï¡¼......¡©¡¡Åê¹Æ¼Ô¤ÎAZunyan¡Ê¡÷0l408¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ï¤Ï¤Ï¤¢¡¼¡×
Â¹¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¤¦¤µ¤®¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥×¤ËÂÐ¤·¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï......¡£
¡Ö¤Ï¤Ï¤Ï¤¢¡¼¡×
¡Ö¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤Ë¡¢½Ð¤«¤±¤ëµ¤¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
µã¤¾Ð¤¤¤¹¤ë¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Î³¨Ê¸»ú¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º²Ä°¦¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤«¤´¤ÎÃæ¤Ë¿²¤«¤µ¤ì¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ü¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¡Á¡×¤Î²èÁü¤¬Â¹¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡×¤È¤¤¤¦¾Ð¤¤À¼¤È¡¢µã¤¾Ð¤¤¤¹¤ëÇ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÊÖ¿®¡£
¡Ö¾Ð¡×¤È¤«¡Ö£÷¡×¤È¤«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ê¤Ë¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡ª¡¡Í¥¤·¤¤¤·¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë......¡ª
¾¯¤·ÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤É¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó
7Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Åê¹Æ¼Ô¡¦AZunyan¤µ¤ó¤Ï¸½ºß16ºÐ¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¡£
¥é¥¤¥ó¤Ç¾Ð¤¤À¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ö¾¯¤·ÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤É¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
»×¤ï¤º¤³¤Á¤é¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢X¾å¤Ç¤Ï12Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê7ÆüÍ¼Êý»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡£
¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤â¤Î¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¡×
¡Ö¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¤è¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤óÍ¥¤·¤¤¡×
¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÄÉãÊì¤â¤½¤¦¤À¤È¶¦´¶¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢AZunyan¤µ¤ó¤Ï
¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¿§¡¹¤ÊÊý¤ÎÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤È»×¤ï¤º¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¿§¤ó¤Ê¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£