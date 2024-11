モデルの森星(32)が7日、都内で開かれたザ・マッカラン200周年記念エキシビション『The Heart of The Spirit TOKYO EXPERIENCE』のフォトコールに登場した。森は美ボディラインがくっきりとあらわになった上半身に美しいドレープのかかった黒のドレスで登場。首元のゴールドのネックレスは、小さいながらも優雅な印象を漂わせる。優雅な仕草でグラスを手に持ち、ウイスキーを口に運ぶポーズを決めて見せた。

ホリデーシーズンの過ごし方を聞かれた星は「土壇場で決めるタイプ」と明かしつつ、「有意義な時間を過ごしたい」とほほ笑んだ。ザ・マッカランは、シングルモルトウイスキーで知られるウイスキーブランド。1824年、創業者のアレクサンダー・リード氏がスコットランドのスペイサイドにある小さな蒸溜器で最初のウイスキーの蒸溜を始めた。創業200周年を記念して、「過去、現在、未来」をテーマに、ウイスキーづくりをバーチャル体験できるエキシビション『THE HEART OF THE SPIRIT TOKYO EXPERIENCE』を東京・原宿で8日から24日まで開催する。「過去」では、ブランドを形づくる上でキーパーソンとなった5 人のパイオニアたちを紹介。「現在」は、これまでの歴史と伝統を紡いだオリジナルストーリー『The Heart of The Spirit』を体感できる没入型デジタル体験のプログラムを提供。そして、同ブランドが描く「未来」を感じるバー・エリアを設けている。他にも、俳優の米倉涼子(49)、2PMのイ・ジュノ(34)が登場した。