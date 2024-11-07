¡Ú¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Û¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸¡¢Ãå¤°¤ë¤ß»Ñ¤Î¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥¡¼¾Þ¤¬²Ä°¦¤¹¤®
¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥»¥¬¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! Pastel Art Collection¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¢ö
¡ù¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼¡ª¡ª¡Ù¥¥ã¥é¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ2012Ç¯2·î¤«¤éÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë·ü¤±¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡¢¸Å´Ü½Õ°ì¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡£
2020Ç¯7·î¤Ë¤Æ8Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ¢ºÜ¤¬´°·ë¤·¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Á´45´¬¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï6000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£2014Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢ËèÆüÊüÁ÷¡¦TBS·ÏÎó¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2020Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè4´ü¤Þ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
2024Ç¯2·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î·èÀï¡Ù¤ÏÁ´À¤³¦¤ÎÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬200²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! Pastel Art Collection¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢2024Ç¯11·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢NewDays ¡¢³Æ¼ï¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤Ë¤Æ½ç¼¡¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
ËÜ¤¯¤¸¤Ï5Åùµé¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¯¤¸¤ÎºÇ¸å¤Î1Ëç¤ò°ú¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Ìã¤¨¤ë¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥¡¼¾Þ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ï¥º¥ìÌµ¤·¤Î¤¯¤¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁáÂ®¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤È¤ä¤µ¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤¬ÆÃÄ§¤Î¥»¥¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡ÖA¾Þ ¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÁíÊÁ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡ÖB¾Þ ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¡ÖD¾Þ ¥¯¥ê¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡ÖE¾Þ ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÁ´20¼ï¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¢¥½¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖC¾Þ ¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡×¤ÏÃæ¿È¤¬¸«¤¨¤ë¥Õ¥ì¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤¤2¼ï¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥¡¼¾Þ¤Ï¡Ö±¨Ìî¹â¹»¡¦²»¶ð¹â¹»¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¡£¥«¥é¥¹¤ÈÇ¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Å¹ÊÞ¤«¤é¾ÞÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜ¤¯¤¸¤Ï¡¢11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡Ø¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ª¼è¤ê°·¤¤¤µ¤ì¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤Î ¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥¡¼¾Þ ¤Ï¡ÖÛæÃ«³Ø±à¹â¹»¡¦°ð²Ùºê¹â¹»¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹ÊÞ¤¯¤¸¤È°ìÉô»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö¥»¥¬¥×¥é¥¶¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
¡ÊC¡Ë¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼ ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ù¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼¡ª¡ª¡Ù¥¥ã¥é¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ2012Ç¯2·î¤«¤éÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë·ü¤±¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡¢¸Å´Ü½Õ°ì¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡£
2020Ç¯7·î¤Ë¤Æ8Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ¢ºÜ¤¬´°·ë¤·¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Á´45´¬¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï6000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£2014Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢ËèÆüÊüÁ÷¡¦TBS·ÏÎó¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2020Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè4´ü¤Þ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
2024Ç¯2·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î·èÀï¡Ù¤ÏÁ´À¤³¦¤ÎÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬200²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¤¯¤¸¤Ï5Åùµé¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¯¤¸¤ÎºÇ¸å¤Î1Ëç¤ò°ú¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Ìã¤¨¤ë¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥¡¼¾Þ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ï¥º¥ìÌµ¤·¤Î¤¯¤¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁáÂ®¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤È¤ä¤µ¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤¬ÆÃÄ§¤Î¥»¥¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡ÖA¾Þ ¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÁíÊÁ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡ÖB¾Þ ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¡ÖD¾Þ ¥¯¥ê¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡ÖE¾Þ ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÁ´20¼ï¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¢¥½¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖC¾Þ ¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡×¤ÏÃæ¿È¤¬¸«¤¨¤ë¥Õ¥ì¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤¤2¼ï¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥¡¼¾Þ¤Ï¡Ö±¨Ìî¹â¹»¡¦²»¶ð¹â¹»¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¡£¥«¥é¥¹¤ÈÇ¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Å¹ÊÞ¤«¤é¾ÞÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜ¤¯¤¸¤Ï¡¢11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡Ø¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ª¼è¤ê°·¤¤¤µ¤ì¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤Î ¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥¡¼¾Þ ¤Ï¡ÖÛæÃ«³Ø±à¹â¹»¡¦°ð²Ùºê¹â¹»¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹ÊÞ¤¯¤¸¤È°ìÉô»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö¥»¥¬¥×¥é¥¶¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
¡ÊC¡Ë¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼ ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ