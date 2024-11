DEZERT主催<【This Is The "FACT"】TOUR 2024>が10月5日の名古屋公演を皮切りに11月15日の東京公演まで、東名阪3ヵ所3公演で開催中だ。同ツーマンより、lynch.の本拠地に乗り込んで行われた10月5日の名古屋DIAMOND HALL公演のアンコールセッションの映像がオフィシャルYouTubeチャンネルに公開された。DEZERT主催<【This Is The “FACT”】TOUR 2024>は、12月27日に自身初の日本武道館ワンマンを控えたDEZERTが、lynch.、Sadie、MUCCという3組の先輩バンドのホームに乗り込み、対バンを行うツーマンツアーとなるもの。

■<DEZERT Presents【This Is The “FACT”】TOUR 2024>

10月05日(土) 名古屋DIAMOND HALL

vs lynch.

open16:15 / start17:00

10月20日(日) 大阪BIGCAT

vs Sadie

open16:15 / start17:00

11月15日(金) Zepp Shinjuku

vs MUCC

open17:00 / start18:00

https://www.dezert.jp/news/detail/28549



■<AKi × DEZERT「BORDERLINE」>

2024年12月21日(土) SHIBUYA STREAM HALL

open17:00 / start18:00

▼チケット

スタンディング ¥7,700(税込・ドリンク代別)

※4歳以上有料

■<DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」>

2024年12月27日(金) 東京・日本武道館

OPEN 17:30 / START 18:30

(問) SOGO TOKYO 03-3405-9999

▼チケット

全席指定 ¥6,600(税込)

※未発表音源「オーディナリー」CD付き

※営利目的の転売禁止

※未就学児童入場不可





関連リンク

◆DEZERT<NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」>特設サイト

◆DEZERT オフィシャルサイト

◆lynch 20th ANNIVERSARY PROJECT 特設サイト

◆lynch. オフィシャルサイト

その初日名古屋公演アンコールセッションでは、DEZERTにlynch.の葉月(Vo)と玲央(G)が加わり、lynch.の「ADORE」とDEZERTの「「変態」」を演奏した。映像からは先輩後輩という関係を越えた繋がりが感じられる。