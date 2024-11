健康総合企業のタニタは、SNKとコラボレーションし、SNKが手掛ける人気格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS」(ザ・キング・オブ・ファイターズ、以下、「KOF」)シリーズと同社のゲーム機「NEOGEO」(ネオジオ)をテーマとした商品を発売する。「KOF」シリーズの発売30周年を記念したコラボレーション企画で、発売するのは「KOF '98」がプレイできる「マルチ周波数体組成計 THE KING OF FIGHTERS モデル」の他、オリジナルデザインの「3D(3軸加速度)センサー搭載歩数計 NEOGEO モデル」1種と「デジタル温湿度計 NEOGEO モデル」「同 THE KING OF FIGHTERS モデル」の2種。マルチ周波数体組成計は受注生産となり、タニタ業務用体組成計サイトで、11月7日に受け付けを開始した。歩数計と温湿度計は、タニタオンラインショップの限定販売となる。

「KOF」はSNKが1994年に1作目となる「KOF '94」を発売した対戦型格闘ゲームシリーズで、8月25日に発売30周年を迎えた。2022年に発売された最新作「KOF XV」までに15作品のナンバリングタイトルがリリースされており、国内外を問わず多くのファンに長きにわたって愛されている。

「マルチ周波数体組成計THE KING OF FIGHTERSモデル」はタニタの業務用体組成計のフラ ッグシップモデル「MC−980A-N plus」をベースに、KOFシリーズの5作目となる「KOF '98」をプレイできるようにした特別モデル。同作はシリーズ最高のゲームバランスと評され、今も根強いファンの多い人気作となっている。体組成計測を行うとプレイできる仕様となっており、ゲームを健康づくりのきっかけにしてほしいと考えている。

「3Dセンサー搭載歩数計NEOGEOモデル」はSNKの「家庭用ゲーム機」と「業務用ゲーム機」の名称である「NEOGEO」のロゴマークをデザインした。歩数計は設定が不要ですぐに使用でき、3Dセンサーの機能によって装着する場所を選ばない。一方、温湿度計の本体デザインは「NEOGEO」のロゴマークと「KOF」シリーズに登場する人気キャラクター「草薙京」(くさなぎ・きょう)の2種類を用意した。温湿度計はどこにでも置けるコンパクトな形状で、マグネットや壁掛け、置き式の3方式に対応している。

「楽しく続けられる」ことが健康づくりには欠かせない。タニタではゲームやアミューズメント分野のIPは継続的な健康づくりに効果的だと考え、これらとコラボした「健康をはかる」機器の商品化に積極的に取り組んでいる。今後も、それぞれの作品が持つ魅力や世界観をファンの人々と共有しながら、タニタの商品・サービスに触れる接点を増やしていき、幅広い層の健康づくりをサポートしていきたい考え。

[小売価格]

マルチ周波数体組成計THE KING OF FIGHTERSモデル:220万円

3Dセンサー搭載歩数計NEOGEOモデル:3520円

デジタル温湿度計 NEOGEO モデル:3520円

デジタル温湿度計 THE KING OF FIGHTERS モデル:3520円

(すべて税込)

[受付開始日]11月7日(木)

タニタ=https://www.tanita.co.jp

SNK=https://www.snk-corp.co.jp