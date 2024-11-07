シティのGKオルテガが初招集！ ドイツ代表23名が発表【UEFAネーションズリーグ】
ドイツサッカー協会(DFB)は7日、UEFAネーションズリーグ(UNL)2024-25に臨むドイツ代表メンバー23名を発表した。
ユリアン・ナーゲルスマン監督が率いるドイツ代表。UNLはリーグA・グループ3に入っており、4試合を終えて3勝1分けで首位に立っている。
今回のメンバーではマンチェスター・シティのGKシュテファン・オルテガが初招集。また、ドルトムントのMFユリアン・ブラント、MFフェリックス・エンメチャが復帰した。
また、初招集が予想されていたハイデンハイムのMFパウル・ヴァナー(18)は辞退。オーストリア代表の道も残されており、検討することになると見られていた。
そのほか、DFアントニオ・リュディガー(レアル・マドリー)、FWセルジュ・ニャブリ(バイエルン)、DFジョシュア・キミッヒ(バイエルン)、MFフロリアン・ヴィルツ(レバークーゼン)、MFジャマル・ムシアラ(バイエルン)、FWカイ・ハヴァーツ(アーセナル)らが順当に選出されている。
ドイツは16日にホームでボスニア・ヘルツェゴビナ代表と、19日にアウェイでハンガリー代表と対戦する。
今回発表されたドイツ代表メンバーは以下の通り。
GK
オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)
アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)
シュテファン・オルテガ(マンチェスター・シティ/イングランド)
DF
ロビン・ゴセンス(フィオレンティーナ/イタリア)
ベンヤミン・ヘンリクス(RBライプツィヒ)
ジョシュア・キミッヒ(バイエルン)
ロビン・コッホ(フランクフルト)
マキシミリアン・ミッテルシュタット(シュツットガルト)
アントニオ・リュディガー(レアル・マドリー/スペイン)
ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)
ヨナタン・ター(レバークーゼン)
MF
ロベルト・アンドリッヒ(レバークーゼン)
ユリアン・ブラント(ドルトムント)
クリス・ヒューリッヒ(シュツットガルト)
パスカル・グロス(ドルトムント)
ジャマル・ムシアラ(バイエルン)
フェリックス・エンメチャ(ドルトムント)
アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)
フロリアン・ヴィルツ(レバークーゼン)
FW
セルジュ・ニャブリ(バイエルン)
カイ・ハヴァーツ(アーセナル/イングランド)
ティム・クラインディーンスト(ボルシアMG)
デニス・ウンダヴ(シュツットガルト)
ヨーロッパ最高峰の熱い戦い
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ユリアン・ナーゲルスマン監督が率いるドイツ代表。UNLはリーグA・グループ3に入っており、4試合を終えて3勝1分けで首位に立っている。
今回のメンバーではマンチェスター・シティのGKシュテファン・オルテガが初招集。また、ドルトムントのMFユリアン・ブラント、MFフェリックス・エンメチャが復帰した。
そのほか、DFアントニオ・リュディガー(レアル・マドリー)、FWセルジュ・ニャブリ(バイエルン)、DFジョシュア・キミッヒ(バイエルン)、MFフロリアン・ヴィルツ(レバークーゼン)、MFジャマル・ムシアラ(バイエルン)、FWカイ・ハヴァーツ(アーセナル)らが順当に選出されている。
ドイツは16日にホームでボスニア・ヘルツェゴビナ代表と、19日にアウェイでハンガリー代表と対戦する。
今回発表されたドイツ代表メンバーは以下の通り。
◆ドイツ代表メンバー23名
GK
オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)
アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)
シュテファン・オルテガ(マンチェスター・シティ/イングランド)
DF
ロビン・ゴセンス(フィオレンティーナ/イタリア)
ベンヤミン・ヘンリクス(RBライプツィヒ)
ジョシュア・キミッヒ(バイエルン)
ロビン・コッホ(フランクフルト)
マキシミリアン・ミッテルシュタット(シュツットガルト)
アントニオ・リュディガー(レアル・マドリー/スペイン)
ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)
ヨナタン・ター(レバークーゼン)
MF
ロベルト・アンドリッヒ(レバークーゼン)
ユリアン・ブラント(ドルトムント)
クリス・ヒューリッヒ(シュツットガルト)
パスカル・グロス(ドルトムント)
ジャマル・ムシアラ(バイエルン)
フェリックス・エンメチャ(ドルトムント)
アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)
フロリアン・ヴィルツ(レバークーゼン)
FW
セルジュ・ニャブリ(バイエルン)
カイ・ハヴァーツ(アーセナル/イングランド)
ティム・クラインディーンスト(ボルシアMG)
デニス・ウンダヴ(シュツットガルト)
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