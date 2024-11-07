シティのGKオルテガが初招集！ ドイツ代表23名が発表【UEFAネーションズリーグ】

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ドイツサッカー協会(DFB)は7日、UEFAネーションズリーグ(UNL)2024-25に臨むドイツ代表メンバー23名を発表した。

ユリアン・ナーゲルスマン監督が率いるドイツ代表。UNLはリーグA・グループ3に入っており、4試合を終えて3勝1分けで首位に立っている。

今回のメンバーではマンチェスター・シティのGKシュテファン・オルテガが初招集。また、ドルトムントのMFユリアン・ブラント、MFフェリックス・エンメチャが復帰した。

また、初招集が予想されていたハイデンハイムのMFパウル・ヴァナー(18)は辞退。オーストリア代表の道も残されており、検討することになると見られていた。

そのほか、DFアントニオ・リュディガー(レアル・マドリー)、FWセルジュ・ニャブリ(バイエルン)、DFジョシュア・キミッヒ(バイエルン)、MFフロリアン・ヴィルツ(レバークーゼン)、MFジャマル・ムシアラ(バイエルン)、FWカイ・ハヴァーツ(アーセナル)らが順当に選出されている。

ドイツは16日にホームでボスニア・ヘルツェゴビナ代表と、19日にアウェイでハンガリー代表と対戦する。

今回発表されたドイツ代表メンバーは以下の通り。

◆ドイツ代表メンバー23名



GK

オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)

アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)

シュテファン・オルテガ(マンチェスター・シティ/イングランド)

DF

ロビン・ゴセンス(フィオレンティーナ/イタリア)

ベンヤミン・ヘンリクス(RBライプツィヒ)

ジョシュア・キミッヒ(バイエルン)

ロビン・コッホ(フランクフルト)

マキシミリアン・ミッテルシュタット(シュツットガルト)

アントニオ・リュディガー(レアル・マドリー/スペイン)

ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)

ヨナタン・ター(レバークーゼン)

MF

ロベルト・アンドリッヒ(レバークーゼン)

ユリアン・ブラント(ドルトムント)

クリス・ヒューリッヒ(シュツットガルト)

パスカル・グロス(ドルトムント)

ジャマル・ムシアラ(バイエルン)

フェリックス・エンメチャ(ドルトムント)

アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)

フロリアン・ヴィルツ(レバークーゼン)

FW

セルジュ・ニャブリ(バイエルン)

カイ・ハヴァーツ(アーセナル/イングランド)

ティム・クラインディーンスト(ボルシアMG)

デニス・ウンダヴ(シュツットガルト)

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