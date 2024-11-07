¾¾°æ²ÔÆ¬±û¤µ¤ó¤¬¿·Å·ÃÏ!? ÎÐ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤¬à»÷¹ç¤¤¤¹¤®á¤ÈÏÃÂê¤Ë¡Ö¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤«SB¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î»Ïµå¼°¤«¤¤¾Ð¡×¡Ö¥Õ¥©¡¼¥àÈþ¤·¤¤¡×
¡¡2024Ç¯¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÀ¾Éð¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¾¾°æ²ÔÆ¬±û¤µ¤ó¤Î¡¢°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï6Æü¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢½÷»Ò¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎWE¥ê¡¼¥°¡ÖÆü¥Æ¥ìÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¡½¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¡×¤Î»î¹ç¤ËÍè¾ì¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç»Ïµå¼°¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¡£
¡¡¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÎÎÐ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¿È¤ò¤Ä¤Ä¤ß¡¢ÇØÃæ¤Ë¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö7¡×¤òÇØÉé¤¤ÅÐ¾ì¡£ÃúÇ«¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢åºÎï¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ËÀµ³Î¤Ç¶¯¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡ÖÃËÁ°¤Ï¤É¤ó¤Ê¥«¥é¡¼¤ÎÉþ¤â»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë»÷¹ç¤¦¤Ê¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î»Ïµå¼°¤«¤¤¾Ð¡×¡Ö¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¥Ë»Ñ¤¢¤ó¤Þ°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ÆþÃÄ!?¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»÷¹ç¤¦¤Ê¡£¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤«SB¤Ý¤¤¡×¡Ö¥¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥à¤á¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢§¾¾°æ²ÔÆ¬±û¤µ¤ó¤Î»Ïµå¼°¤Ï¤³¤Á¤é¢§