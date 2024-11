自身初の試みでラブソングを4カ月連続リリースし勢いに乗っているirienchyが、その新曲「コイ夏」「曖昧 me mine」「ダメラブストーリー」「ANSWER」とともに東名阪福を回る『irienchy presents「愛がちょっと足りないんじゃない?」TOUR』を開催。ファイナルとなったワンマンライブ、11月1日(金)東京・Shibuya eggman公演の模様をレポートする。

開演時刻を少し過ぎた頃、まずはたくさんの観客が集まった会場のステージに、諒孟(Gu&Cho)、井口裕馬(Ba&Cho)、本多響平(Dr&Cho)が姿を現す。そして、荒々しいフィードバックノイズから切り込むハードロッキンなインストセッションを届けたのち、宮原颯(Vo&Gu)も加わり「よろしくーーーっ!」と第一声。驚いたのは、ここでもうひとつ気分を上げるため、ミッシェル・ポルナレフの「シェリーに口づけ」を、”このまま君とずっと 答えのない旅に出かけよう”とirienchy独自の日本語詞でカバーし始めたことだ。胸躍るオープニングを経て、本多が作詞・作曲を担当した新曲「ダメラブストーリー」へ。1ミリも着飾ることのない、まっすぐすぎる愛情表現がピュアに解き放たれ、”最底辺の僕が ギュッて君を抱きしめて 愛してるって 何度だって叫んであげるから”と4人が声を揃えて歌う。そんな力いっぱいのプロポーズを受ければ、聴く側の心もみるみるうちに開き、フロアに笑顔と手拍子があふれ出す。宮原颯(Vo&Gu)(Photo by 伊東実咲)「みんな、ここがどこか、俺たちが誰か、教えてください!」--もはや恒例となった宮原の問いかけ「ここ誰ん家ー!?」に、オーディエンスが「イリエンチー!!」と返すやりとりがたまらない「ライライライ」で、ハッピーな空気をじんわりと染みわたらせ、ラブソング4連作のスタートを飾ったサマーチューン「コイ夏」も軽やかに聴かせる。Shibuya eggmanでのワンマンは3回目の彼らだが、その都度アップデートしたライブを見せてくれて嬉しい。一新されたステージ衣装もいい感じ。「『愛がちょっと足りないんじゃない?』ツアーへようこそ。この名前、ウザいと思ったやろ(笑)。でも、これには裏テーマがあって、嫌なことが起きたときとかね、ついそう感じてしまいがちなんだけど、足りないものに目を向けても仕方ないっていうこと。今の自分を一つひとつ見つめていったら、きっと感謝がいっぱい出てくるはず。愛を持っているんだと気づく日にしましょう!」諒孟(Gu&Cho)(Photo by 伊東実咲)ツアータイトルの真意が宮原から明かされ、続いては諒孟が手がけたオルタナティブ色の濃い「キャンパスノート」、井口が手がけたバンドのポップさが一段と際立つ「ヒトミシリ流星群」を披露。フレンドリーにライブを進めながら、4人それぞれが曲を作れるirienchyの強み、メンバー個々のカラーも鮮明に印象づけていく。井口裕馬(Ba&Cho)(Photo by 伊東実咲)まさに”愛がちょっと足りないんじゃない?”の歌詞を含む「曖昧 me mine」の演奏前には、この新曲に込めた想いを語る宮原。好きだから相手をもっと知りたくなったのに、近づいた結果として思いも寄らず嫌な気持ちになったりもする。そうした恋愛のやっかいな矛盾に触れつつ、「知らなくていいことをあえて聞かないままで終わらせたりとか、曖昧さを楽しんでほしいという応援ソングです」と伝え、irienchyならではの温かなサウンド、めんどくさい自分をチャーミングに描いた表現によって、心地よい余韻を生み出すさまは見事だった。「ダメラブストーリー」の続編で、自分を大切にしてくれる人への感謝が滲む「ANSWER」も素晴らしい。弱さを強さに変えていきたいという肯定のメッセージを信念としてきたirienchyだが、今回のラブソング4作においてもその根幹はブレていないことが、「完璧じゃないところもちゃんと愛せたときが、本当の愛なのかなって思いました」と話す宮原の言葉、”カッコ悪くていい”と優しく寄り添う歌から汲み取れる。本多響平(Dr&Cho)(Photo by 伊東実咲)また、ラブソングというテーマに挑む中、メンバー同士でほぼしてこなかった恋バナを共有し内面を曝け出し合ったこと、人と人の関わりを意識的に扱ったことで、お互いの理解度が深まったのか、以前にも増してバンドがバンドらしくなり、さらに風通しのいいアンサンブルが生まれていたのが新鮮だった。愛を掲げた繊細な楽曲だからこそ、諒孟、井口、本多が綿密にアイコンタクトを交わし、宮原の歌をより引き立てようとしていて、4人の結束力が改めて見えた気がする。初期のナンバー「風」もダイナミックに化け、セットリストにしっくり馴染む。名古屋公演が終わったあとの宿泊先で、しこたま酔っぱらった諒孟に、本多が自分の確保していたベッドスペースを奪われた件など、ツアーを振り返る仲睦まじいトークも繰り広げられ、ライブはいよいよ後半に突入。ラブソングが軸だった前半とは一転、ラップパートを孕んだアッパーかつファンキーな「藁人形の館」「最強の矛」で感情をブーストさせるirienchy。緩急のある展開が輝き、別れの季節を歌った「春は嫌いだ」は、メンバー全員の衣装に暖色が入っていることで、なんだか視覚的にも美しい。あなたらしく生きてほしいという願いが詰まった「最強のぼっち」、宮原の「全員をハッピーにします!」宣言と諒孟の腰面弾きギターソロが飛び出した「スーパーヒーロー」、TikTokでバズった締めに欠かせない「バイバイ」と、弱さを知るirienchyゆえの強さと優しさが炸裂しまくりな鉄板曲を畳みかけたクライマックス。自分たちが持っている愛を実感するように、とてもいい表情で音楽を鳴らすメンバーが眩しく、その高揚はオーディエンスにしっかりと響いていた。アンコールでは、来年1月18日(土)に東京・下北沢近松で結成5周年を記念した『こたつとみかんとイリエンチー ONE MAN LIVE -築5年-』を開催すると発表。直後に会場全体のシンガロングで始まった「メイビー」から、この4人で奏でる音楽を信じ、笑われることを恐れず突き進んできたバンドの生きざまが垣間見え、思わずグッときてしまったりも。宮原が「バンドをやりたいからやってる!」と言い放って、「ドリームキラー」に繋げる流れもドラマティック。エモーショナルに駆け抜けて完全燃焼すると、諒孟と本多は喜びのあまり絶叫しながら抱き合う。予定外のWアンコールにも応え、ラストは4人を衝き動かしている闘志を示す「ソルジャー」で力強くフィニッシュ。新たな一面を切り開いたirienchy、今後の活動も期待したい。取材・文:田山雄士セットリスト00.Inst〜シェリーに口づけ01.ダメラブストーリー02.ライライライ03.コイ夏04.キャンパスノート05.ヒトミシリ流星群06.曖昧 me mine07.ANSWER08.風09.藁人形の館10.最強の矛11.春は嫌いだ12.最強のぼっち13.スーパーヒーロー14.バイバイ<ENCORE>01.メイビー02.ドリームキラー<ENCORE 2>01.ソルジャーOffcial Site:https://www.irienchy.com/