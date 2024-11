【ELリーグフェーズ第4節プレビュー】スパーズは4連勝、ユナイテッドは初勝利狙う！　町田浩樹はローマに挑む

ヨーロッパリーグ(EL)リーグフェーズ第4節が11月6日、7日に開催される。強豪クラブや日本人選手所属クラブを中心に第4戦の展望を紹介していく。◆リーグフェーズ第4節11/6(水)ベシクタシュ 2-1 マルメ11/7(木)《26:45》フランクフルト vs スラビア・プラハボデ/グリムト vs カラバフFCSB vs ミッティランガラタサライ vs トッテナムエルフスボリ vs ブラガ

ニース vs トゥベンテオリンピアコス vs レンジャーズルドゴレツ vs アスレティック・ビルバオサン=ジロワーズ vs ローマ《29:00》アヤックス vs マッカビ・テルアビブAZ vs フェネルバフチェディナモ・キーウ vs フェレンツヴァーロシュRFS vs アンデルレヒトビクトリア・プルゼニ vs レアル・ソシエダマンチェスター・ユナイテッド vs PAOKラツィオ vs ポルトホッフェンハイム vs リヨン◆スパーズ&ラツィオは強豪対決で4連勝狙う

チャンピオンズリーグではリバプールが唯一の4連勝チームとなった中、ELではラツィオ、トッテナム、アンデルレヒトの3クラブが開幕全勝継続を狙う。積極的なターンオーバーを敢行し、若手を重用しながらも開幕3連勝を果たしたトッテナムは、2勝1分けで上位に位置するガラタサライとのアウェイゲームに臨む。前節、AZとのホームゲームを1-0で競り勝ったポステコグルーのチームは、その直後のクリスタル・パレス戦で不振の相手にリーグ戦初白星を献上も、以降はEFLカップでマンチェスター・シティ、リーグ戦でアストン・ビラという難敵を連破。しっかりと立て直して今回の一戦を戦う。中盤を除くポジションに負傷者が重なっており、スュペル・リグで首位に立ちFWオシムヘン、FWイカルディの強力2トップを中心に多くのタレントを擁し、チームの課題であるセットプレーから得点を量産するトルコ王者との対戦はタフなモノになるが、勝ち切ることはできるか。一方、開幕前は監督交代や補強の遅れで下馬評は低かったラツィオだが、バローニ新体制のチームはEL開幕3連勝にセリエAでも5位と健闘。今節は強豪ポルトを相手にさらなる連勝を狙う。ホームゲームということもあり、開幕から鮮烈な活躍を見せるベンフィカ育ちのDFヌーノ・タヴァレス、アルゼンチン代表招集のFWカステジャノスらの起用も見込まれる中、自慢の攻撃力に期待。守備ではFWオモロディオン、MFガレーノらをいかに封じられるかが勝敗のカギを握りそうだ。ここまで3試合連続ドローで下位に低迷するマンチェスター・ユナイテッドは、引き続きファン・ニステルローイ暫定体制のホームゲームでギリシャの強豪PAOK相手に初勝利を狙う。直近のリーグ戦ではチェルシー相手に1-1で引き分けたものの、パフォーマンス自体は悪くなく、ここまで未勝利のPAOKをしっかりと叩いてアモリム新監督の下で巻き返しを図る後半戦へ望みを繋ぎたい。その他の上位陣ではいずれも2勝1分けのアヤックス、アスレティック・ビルバオ、フランクフルトの3チームに注目。エールディビジでもPSVに次ぐ2位と、昨季の泥沼の状態を脱したアヤックスはイスラエルの強豪マッカビ・テルアビブ撃破を狙う。直近のリーグ戦ではやや停滞もウィリアムズ兄弟を軸に今季もソリッドなパフォーマンスを見せるアスレティック・ビルバオは、ブルガリア王者ルドゴレツとのアウェイゲームで3連勝を狙う。今大会で優勝経験があり、今季のブンデスリーガではここまで3位と好調のフランクフルトはチェコの実力者スラビア・プラハとホームで対戦。ビッグクラブの注目を集めるFWマーモウシュの活躍に期待だ。また、カンファレンスリーグ王者のオリンピアコスと2021-22シーズンのELファイナリストのレンジャーズの強豪対決、ホッフェンハイムvsリヨンも注目カードだ。◆町田がローマと激突

今回のリーグフェーズにはレアル・ソシエダのMF久保建英、AZのDF毎熊晟矢、サン=ジロワーズのDF町田浩樹、アンデルレヒトのFW後藤啓介の日本人4選手が出場している。ここまで1分け2敗と苦戦が続くサン=ジロワーズの町田は、優勝候補ながら不振が続くローマとのホームゲームで初勝利を狙う。昨季の攻撃を牽引したFWニルソン、FWアムーラの移籍による得点力不足が顕著で、リーグ戦でも10位と低迷するサン=ジロワーズ。その中でディフェンスラインの主軸を担う町田としては昨季のリバプール戦のように強豪相手に奮闘し、チームの勝利と共に自身の価値を高めたい。昨季ラ・リーガ得点王のFWドフビク、FWディバラといったタレントとのマッチアップが見込まれる中、まずは守備で仕事をこなしたい。一方、対戦相手のローマはデ・ロッシ前監督の後任として苦戦が続くユリッチ監督に早くも解任の可能性が出ており、こちらも先週末のヴェローナ戦でのショッキングな敗戦を払拭すべく悲壮な決意で敵地へ乗り込むはずだ。久保を擁するソシエダは前節、マッカビ・テルアビブ相手に待望のEL初勝利。だが、直後のリーグ戦ではホームでオサスナに完敗と波に乗り切れず。それでも、直近のセビージャ戦は久保のゴラッソなどで2-0の勝利を収めている。今週末に絶好調のバルセロナとのホームゲームを控えており、チェコの強豪ビクトリア・プルゼニとのアウェイゲームではターンオーバーを敢行する可能性もあるが、ELでの成功を望むのであれば、攻撃面で違いを生める日本代表MFの先発起用は必須だ。毎熊の所属するAZはアスレティック・ビルバオ、トッテナムに続き今節はトルコの強豪フェネルバフチェとのホームゲームに臨む。直近2試合では毎熊自身もマッチアップした相手に翻弄され、チームも連敗と厳しい戦いを強いられているが、今回の一戦ではFWサン=マクシマンやFWタディッチと、これまた強力な相手とのマッチアップが想定される。直近のフェイエノールト戦は加入後初めて出場機会がなく状態も懸念されるところだが、日本代表復帰に繋がる活躍を期待したい。今節も後藤がメンバー外となったアンデルレヒトはラトビアのRFS相手に4連勝を目指すことになる。