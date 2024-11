【「もちづきさん」CoCo壱番屋へ駆け込む】11月7日 投稿

ヤングアニマルWebにて連載されているマンガ「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」公式Xアカウントが、もちづきさんがCoCo壱番屋へ駆け込むワンシーンを投稿した。

ふらふらとカレーの香りにつられるように店へ入ろうとするもちづきさんに対して、CoCo壱番屋公式Xアカウントも「いらっしゃいませ!」と反応している。「もちづきさん」本編は毎月9日頃更新予定。

(C) HAKUSENSHA Ltd. All rights reserved.