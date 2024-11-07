Suspended 4th、2ndミニアルバムより表題曲「STORMED」MV公開＋ツーマン企画開催
Suspended 4thが11月20日、デジタルシングル「CULT SPEAKERS」以来、約11ヶ月ぶりの新譜となる2ndミニアルバム『STORMED』をリリースする。同ミニアルバムより表題曲「STORMED」のミュージックビデオが公開となった。
◆Suspended 4th 動画 / 画像
「STORMED」ミュージックビデオのディレクションは、以前「97.9hz」を手がけたアートディレクターの上山悠二が担当した。プロジェクターを使って、雷などの投影しながら撮影した映像は迫力のある仕上がりだ。
なお、現在までレコ発イベントは発表となっていないものの、11月はSuspended 4thの対バン企画開催が決定しており、TENDOJI、BUXUS、ODD Foot Worksを迎えたガチンコ2マン企画を行う予定だ。
■2ndミニアルバム『STORMED』
PZCA-110 / 2,500(without tax)
▼DISC1
1. HARD GRAVITY
2. CULT SPEAKERS
3. STORMED
4. Mantaray
5. Future Knows
6. SLIDE DOWN
▼DISC2
『STORMED(Instrumental)』
1. HARD GRAVITY(Instrumental)
2. CULT SPEAKERS(Instrumental)
3. STORMED(Instrumental)
4. Mantaray(Instrumental)
5. Future Knows(Instrumental)
6. SLIDE DOWN(Instrumental)
■2マン企画＜Suspended 4th pre.「Crossroad Jam」＞
open17:00 / start18:00
w/ TENDOUJI
11月28日(木) 名古屋・ell.FITS ALL
open18:15 / start19:00
w/ BUXUS
12月17日(火) 名古屋・ell.FITS ALL
open18:15 / start19:00
w/ ODD Foot Works
関連リンク
◆Suspended 4th オフィシャルTwitter
◆Suspended 4th オフィシャルYouTubeチャンネル
◆PIZZA OF DEATH RECORDS オフィシャルサイト