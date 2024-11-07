スクートは、シンガポール〜ダバオ線を10月27日から増便した。

これまでは1日1往復を運航していた。同日からは水・金曜に1日2往復を運航し、週9往復体制とする。機材はエアバスA320型機やエアバスA320neo、エンブラエルE190型機などを使用する。

所要時間はシンガポール発が3時間35分〜3時間45分、ダバオ発が3時間35分〜3時間50分。

■ダイヤ

TR368 シンガポール（02：00）〜ダバオ（05：35）／火・水・金・日

TR358 シンガポール（12：30）〜ダバオ（16：20）／月・火・土（10月27日〜11月7日）

TR358 シンガポール（13：10）〜ダバオ（17：00）／水（10月27日〜11月7日）

TR358 シンガポール（13：40）〜ダバオ（17：20）／金（10月27日〜11月7日）

TR358 シンガポール（13：50）〜ダバオ（17：30）／月・水・木・金・土（11月8日〜）

TR369 ダバオ（06：10）〜シンガポール（09：45）／火・水・金・日

TR359 ダバオ（17：20）〜シンガポール（20：45）／月・火・土（10月27日〜11月7日）

TR359 ダバオ（17：55）〜シンガポール（21：30）／金（10月27日〜11月7日）

TR359 ダバオ（18：00）〜シンガポール（21：25）／水（10月27日〜11月7日）

TR359 ダバオ（18：05）〜シンガポール（21：40）／月・水・木・金・土（11月8日〜）