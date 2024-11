高橋海人（King & Prince）も参戦！「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama」2025年1月に開催決定

1

音楽フェス「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama」が、2025年1月12日(日)・13日(月・祝)にKアリーナ横浜で開催されることが発表された。このイベントは、「SKY-HI × 日本テレビ」が手がけるダンス&ボーカルプロジェクト「D.U.N.K. -DANCE UNIVERSE NEVER KILLED-」の第3章として行われるものであり、ファン待望の音楽フェスとなる。「D.U.N.K.」は、芸術的な表現とアーティスト同士のコラボレーションを促進するダンス&ボーカルフェスであり、これまでにもDREAMS COME TRUE、GENERATIONS、ATEEZなどの豪華アーティストによるパフォーマンスが披露されてきた。第1章と第2章は大盛況で終了し、今回の第3章も期待が高まる。「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama」には、BMSG所属のアーティストに加え、超特急、&TEAM、さらには高橋海人(King & Prince)やPSYCHIC FEVERの参戦も決定している。多彩なアーティストが一堂に会するこのイベントでは、観客にとって目が離せないパフォーマンスが繰り広げられることだろう。特に1日目には、日本テレビ系の番組「Apartment B」とのコラボステージも計画されており、LEO(ALI)、荘子it(Dos Monos)、アオイヤマダ、BE:FIRST、ShowMinorSavageなどが出演する。様々なアーティストによるスペシャルセッションが行われる予定で、ファンにとっては見逃せない瞬間となる。本日正午以降、各ファンクラブで最速先行受付が開始され、ローソンチケットでも最速先行の受付がスタートする。この機会を逃さず、熱いパフォーマンスを体感するためのチケットを手に入れることができる。チケットは19,000円(税込)で、D.U.N.K.オフィシャルLEDバンドが付属する。各ファンクラブの先行受付は11月8日(金)12:00以降に実施され、詳細については各ファンクラブからの案内を確認する必要がある。また、ファンクラブ先行受付のない出演者もいるため、ローソンチケットを利用することも推奨されている。■SKY-HI コメントプロジェクトスタートからまだ一年と半ではあるのですが、D.U.N.K.のある芸能界、D.U.N.K.のあるダンス&ボーカルシーンが当たり前になってきたことを感じます。日頃からサポートくださっているすべての方々に心から感謝致します。様々な事務所に所属し、様々なバックグラウンドを持つ方々が一堂に会し、鎬を削り、またコラボレーションによる化学反応を見せる。やりたいと思った事を実現する場がある。この必要性は未だ高まりを感じており、この度第三章を開幕するに至りました。誰だって、どんな形の夢だって見ていいし、叶えられる。そんなメッセージがステージから伝わってくる二日間に出来ると思いますので、誠心誠意頑張って参ります。改めて、ご賛同、ご協力いただいている全ての芸能事務所様、そしてご参加くださる全てのアーティスト、アイドルの方々に心からの感謝とリスペクトを表明致します。それでは、1/12,13、Kアリーナ横浜でお会いしましょう。■超特急 コメントまた出演できるとは…ッ!!初めて出演させていただいた時に頂戴したD.U.N.K.Tシャツを今でもリハで愛用しまくっているメンバーがいるほど、D.U.N.K.への愛が強いのは勿論。相も変わらず豪華すぎる共演者方に囲まれてどんな表情をしていいのか迷いますが、こういう時こそ'変顔'でもしたいと思います。何が言いたいのかよくわからなくなってきましたが、とにかく、かまします!楽しみます!!(リョウガ)■高橋海人(King & Prince) コメント日高さんを始め、たくさんのアーティストの皆さんが作り上げてきた「D.U.N.K.」に自分が参加するという事実に、震えます。