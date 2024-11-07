60ºÐ¤Ç¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©
ÀèÆü¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤è¤ê¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö60ºÐ¤Ç¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
Ï·´ã¤ä¡¢ÂÎÎÏ¤ÎÄã²¼¡Ä¡Ä¡£Ç¯¤ò¼è¤ë¤È¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤º¢¤Ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÇºÑ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¶â·ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢60ºÐ¤ÇÉÏË³¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ®¼Ô¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤Ï¸«¤¿¡ªÏ·¸åÇËÃ¾¡¦Ï·¸åÉÏË³¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§
¡¦¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Î°åÎÅ¡¦²ð¸î¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È
¡¦¼«ÎÏ¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Å¾µï¤äÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþµïÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È
¡¦¼ýÆþ¤äÃùÃß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢À¸³èÈñ¤¬¤Þ¤«¤Ê¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È
¡¦Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ºâ»º¤ÎÅ¬Àµ¤Ê´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È
»ñÎÁ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔ°Â¤òÊú¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡ÖÁ°´ü¹âÎð¼Ô¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼ã¤¤¹âÎð¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡×¤Î¿Í¤Ï¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤À·ò¹¯¤À¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯À¸¤¤é¤ì¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãù¶â¤¬¿´¤â¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¡¢ÃùÃß¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñ¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥àÂå¤Ê¤É¤ÏÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·ò¹¯¤òÂ»¤Ê¤¦¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥¤¥Õ»ö¾ð¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¤òÄ¹¤¯°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ä¹¤¯Æ¯¤¯¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤Î¿È¶á¤Ë¤Ï¡ÖÆ¯¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤«¤é¥Ü¥±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢µÞ¤Ë¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¥à¥ê¤Î¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¡¢Æ¯¤±¤ë¤¦¤Á¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡ÖÆ¯¤±¤ë¤¦¤Á¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¯¡ª¡×¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤®¤ê¤Ï¼ýÆþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼ýÆþ¤¬¤¢¤ì¤Ð¿©¤¤¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î¼õµë³Û¤âÁý¤ä¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¯¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
·«¤ê²¼¤²¼õµë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ¯¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¡¢65ºÐ¤Ç¼õ¤±¼è¤é¤º¤Ë¡¢66ºÐ°Ê¹ß75ºÐ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç¼õ¤±¼è¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤«¤®¤ê¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢Ç¯¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1¥«·îÅö¤¿¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¼Ô»Ù±çµëÉÕ¶â¤Ê¤É¤ÎµëÉÕ¶â¤Î¿½ÀÁ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â1¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤«¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§Ãæ¸¶ ÎÉÂÀ¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë
18ºÐ¤Ë³ô¤ò»Ï¤á¡¢25ºÐ¤ÇYahoo!³ô²ÁÍ½ÁÛÃ£¿Í¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¼ç¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤È¥Þ¥Í¡¼¡Ê¤ª¶â¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òSNS¤äYouTube¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¡£IQ¾å°Ì2¡ó¤ÎMENSA²ñ°÷¡£
(Ê¸:Ãæ¸¶ ÎÉÂÀ¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë)
¡Ö60ºÐ¤Ç¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
Ï·´ã¤ä¡¢ÂÎÎÏ¤ÎÄã²¼¡Ä¡Ä¡£Ç¯¤ò¼è¤ë¤È¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤º¢¤Ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÇºÑ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¶â·ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢60ºÐ¤ÇÉÏË³¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ®¼Ô¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¼Ô¤¬ÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¤³¤È¤È¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤¬¸øÉ½¤·¤¿»ñÎÁ¡ÖÎáÏÂ¸µÇ¯ÅÙ ¹âÎð¼Ô¤Î·ÐºÑÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÎð¼Ô¤¬·ÐºÑÌÌ¤ÇÆÃ¤ËÉÔ°Â¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤¬¾å°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Î°åÎÅ¡¦²ð¸î¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È
¡¦¼«ÎÏ¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Å¾µï¤äÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþµïÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È
¡¦¼ýÆþ¤äÃùÃß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢À¸³èÈñ¤¬¤Þ¤«¤Ê¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È
¡¦Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ºâ»º¤ÎÅ¬Àµ¤Ê´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È
»ñÎÁ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔ°Â¤òÊú¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡ÖÁ°´ü¹âÎð¼Ô¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼ã¤¤¹âÎð¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡×¤Î¿Í¤Ï¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤À·ò¹¯¤À¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯À¸¤¤é¤ì¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãù¶â¤¬¿´¤â¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¡¢ÃùÃß¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñ¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥àÂå¤Ê¤É¤ÏÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·ò¹¯¤òÂ»¤Ê¤¦¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥¤¥Õ»ö¾ð¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯Âè°ì¡ª¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤³¤¦¡ªÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¡ÖÍ½ËÉ¤Ë¾¡¤ë°åÎÅ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¹¬¤»¤Ë²á¤´¤¹¾å¤Ç¤â¡¢ÉÏË³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²¿¤è¤êÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¤òÄ¹¤¯°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ä¹¤¯Æ¯¤¯¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤Î¿È¶á¤Ë¤Ï¡ÖÆ¯¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤«¤é¥Ü¥±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢µÞ¤Ë¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¥à¥ê¤Î¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¡¢Æ¯¤±¤ë¤¦¤Á¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡ÖÆ¯¤±¤ë¤¦¤Á¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¯¡ª¡×¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤®¤ê¤Ï¼ýÆþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼ýÆþ¤¬¤¢¤ì¤Ð¿©¤¤¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î¼õµë³Û¤âÁý¤ä¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¯¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
Ç¯¶â¤Î·«¤ê²¼¤²¼õµë·ò¹¯¤ËÆ¯¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Æ¯¤¯´ü´Ö¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¡¢Ç¯¶â¤ò¡Ö·«¤ê²¼¤²¼õµë¡×¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·«¤ê²¼¤²¼õµë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ¯¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¡¢65ºÐ¤Ç¼õ¤±¼è¤é¤º¤Ë¡¢66ºÐ°Ê¹ß75ºÐ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç¼õ¤±¼è¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤«¤®¤ê¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢Ç¯¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1¥«·îÅö¤¿¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¤¤´¤Ë´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼«½õÅØÎÏ¤Ç¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¯¡×¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÌµÂÌ¸¯¤¤¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤ª¶â¤òÃù¤á¤ë¡×¤Î¤¬Âè°ì¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¼Ô»Ù±çµëÉÕ¶â¤Ê¤É¤ÎµëÉÕ¶â¤Î¿½ÀÁ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â1¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤«¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§Ãæ¸¶ ÎÉÂÀ¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë
18ºÐ¤Ë³ô¤ò»Ï¤á¡¢25ºÐ¤ÇYahoo!³ô²ÁÍ½ÁÛÃ£¿Í¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¼ç¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤È¥Þ¥Í¡¼¡Ê¤ª¶â¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òSNS¤äYouTube¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¡£IQ¾å°Ì2¡ó¤ÎMENSA²ñ°÷¡£
(Ê¸:Ãæ¸¶ ÎÉÂÀ¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë)