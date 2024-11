RIP SLYMEのMC、RYO-Zがニュー・シングル「Obsession feat. YOUR SONG IS GOOD, 高橋一 from 思い出野郎Aチーム, SONPUB」を11月9日(土)よりデジタルリリースすることを発表した。関連記事: RIP SLYMEが語る、5作連続リリースの裏側、活動再開後の日常 本楽曲は、12月4日(水)に発売となる、RYO-Zがこれまでに参加した客演曲や新曲を収録した初のソロアルバム『Obsession』より先行して配信されるアルバムリード曲。客演には、YOUR SONG IS GOOD、高橋一(思い出野郎Aチーム Tp./Vo.)という豪華アーティスト陣が集結。加えて、RYO-Zの盟友でもあるトラックメイカー/プロデューサーのSONPUBもアレンジャーとして参加している。グルーヴィーなスカのサウンドに、クラブライクなアレンジが施された、贅沢で楽しいパーティーチューンとなっている。

さらに、ニュー・シングル「Obsession」 のMVも11月9日(土)18時に公開が決定した。RYO-Zが愛する三軒茶屋の街にてオールロケを敢行した本作では、RYO-Zと客演の高橋一氏に加えて、ゆかりのあるアーティストや盟友も多数カメオ出演。楽曲のパーティー感を前面に押し出しつつ、RYO-Zの音楽人生や日常も詰め込まれた、50歳という節目にふさわしい象徴的な作品に仕上がっている。日頃からRYO-Zが足繁く通う三茶の街での撮影は、すれ違う友人知人たちと頻繁に挨拶を交わしたり、アドリブで馴染みのお店に本人が交渉して撮影許可をもらうなど、終始アットホームな雰囲気で行われた。また、RYO-Z、高橋一氏共に「こんなMV撮影は初めて」と語るほど、お酒を嗜みながらの自然体な撮影となったとのこと。<リリース情報>RYO-Z先行シングル「Obsession feat. YOUR SONG IS GOOD, 高橋一 from 思い出野郎Aチーム, SONPUB」作詞:RYO-Z, 高橋一作曲:サイトウジュン, 高橋一編曲/MIX:SONPUBレーベル:SImones配信URL:https://linkco.re/RYUmeFAf配信日:11月9日(土)0:00 ※11月8日(金)24:00RYO-Z『Obsession』レーベル:SImonesカタログ番号:SIMRLS-2101フォーマット:CD(紙ジャケット仕様)発売日:12月4日(水)※11月30日(土)ライブ会場先行販売あり価格:¥3300(税込)※数量限定販売販売場所:全国のCDショップ、RIP SLYME ONLINE STORE ほか=収録曲=1. RYO-Z「Obsession feat. YOUR SONG IS GOOD, 高橋一 from 思い出野郎Aチーム, SONPUB」2. 餓鬼レンジャー「キューバ・リブレ feat. Mummy-D, RYO-Z, LIBRO & DABO」3. STUTS, BIM, RYO-Z「マジックアワー」4. Osteoleuco「MANTLE feat. RYO-Z & おかもとえみ」5. ARK「matilda」6. MASSAN × BASHIRY「微熱 feat. RYO-Z」7. SUNNY YAMAMOTO「My Journey feat. RYO-Z from RIP SLYME, YOUNG DAIS」8. CyberAgent Legit, RYO-Z & JUVENILE「Concentration」9. ARM「それぞれのサタデー」10. アスタラビスタ「イ・ケ・ナ・イ」11. Calmera × アスタラビスタ「Recado Bossa Nova -MAOH-」12. underslowjams「酩酊 feat. DABO, RYO-Z(神がかる盛り場Remix)」13. RYO-Z「Obsession feat. YOUR SONG IS GOOD, 高橋一 from 思い出野郎Aチーム(YSIG Remix)」<ライブ情報>RYO-Z 50th ANNIVERSARY & ”Obsession” RELEASE PARTY a.k.a. 呑み会2024年11月30日(土)clubasiaopen 14:00 / start 14:30チケット代:ADV \5,000+1D / \5,500+1Dライブアクト:RYO-Z, STUTSゲストアクト:Mummy-D, ポチョムキン, LIBRO, DABO, 高橋一(思い出野郎Aチーム), rag(underslowjams),Osteoleuco, MASSAN × BASHIRY, おかもとえみ, アスタラビスタ, and more ※順不同DJアクト:AKAKAGE, DJ SOMA, FUMIYA, DJ ISO, SEX山口 and more ※順不同チケット購入:https://cultureofasia.zaiko.io/item/367823