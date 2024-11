Mnetサバイバル番組『ROAD TO KINGDOM：ACE OF ACE』、本日（11月7日）ついに優勝者決定！

本日(11月7日)、ボーイズグループサバイバル番組のMnet『ROAD TO KINGDOM:ACE OF ACE』の優勝者が決まる。

本日21時30分から放送される『ROAD TO KINGDOM:ACE OF ACE』の最終回では、ファイナルに進出したトップ5(The CrewOne、8TURN、ONEUS、YOUNITE、CRAVITY)の最後のバトルが繰り広げられる。

今回のファイナルでは、新曲3万点、生放送投票7万点の計10万点という破格的な点数を獲得することができ、5つのグループの激しい争いが期待されている。

(写真=Mnet)

現在、CRAVITYが6万3000点で1位の座を守っており、ほかのグループが逆転することができるか注目されている。

最終回では、新曲のステージが披露される。The CrewOneのデビュー曲となる『Hit The Floor』、8TURNの覇気が感じられる『SPEED RUN』、ヴァンパイアの優雅な雰囲気を醸し出すONEUSの『I KNOW YOU KNOW』、メンバーのウンサンがプロデュースしたYOUNITEの『Faith』、番組での経験を歌詞にして勝利への抱負を込めたCRAVITYの『HISTORIA』が初公開となる。

スペシャルステージも見逃せない。各グループのエースのオープニング・パフォーマンスに加え、司会を務めるSHINee・テミンのパフォーマンスが最後を飾る予定だ。

デビュー後、初めて1人で司会を務めたテミンが本業を行う姿に注目が集まっている。ここに、The CrewOne・ベイン、8TURN・ミョンホ、ONEUS・ソホ、YOUNITE・ウノ、CRAVITY・ウビンの歌声が聴けるコラボステージも披露され、期待が高まっている。

なお、『ROAD TO KINGDOM:ACE OF ACE』の最終回は本日21時30分より放送開始予定である。日本ではABEMAで視聴可能だ。