【No No Girls】ちゃんみな＆SKY-HIから胸熱メッセージが到着！「一生に一度の忘れられない一日になると思います」

■ガールズグループオーディション『No No Girls』、最終審査『No No Girls THE FINAL』に3次審査参加者全員の出演が決定!

SKY-HIがCEOをつとめ、BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル、BMSGが、ちゃんみなをプロデューサーに迎えて開催するガールズグループオーディション『No No Girls』。

11月6日に放送された『No No Girls NIGHT』で、2025年1月11日にK-Arena Yokohamaにて開催が決定している最終審査イベント『No No Girls THE FINAL』に関する詳細が発表され、最終審査イベントに、ファイナリストだけでなく3次審査まで進んだ候補者30人全員が出演することが明らかとなった。

また最終審査当日は本オーディションのプロデューサー、ちゃんみなによるスペシャルステージも予定。さらにステージを盛り上げるMCとして、森三中・大島美幸とガンバレルーヤによる3人組ユニット「MyM(マイムー)」、スペシャルゲストとして倖田來未、(sic)boyの参加も決定した。

チケットは11月7日12時より各FC、ローソンチケット最速先行の受付がスタート。あらたなガールズグループの誕生の瞬間を豪華出演者とともに見届けよう。

イベント情報

『No No Girls THE FINAL』

2025年

01/11(土)神奈川・Kアリーナ横浜

出演:ちゃんみな / No No Girls

Special Guest: 倖田來未 / (sic)boy

MC:MyM

配信情報

YouTube『No No Girls』

毎週金曜日20:00~

Hulu『No No Girls』完全版

毎週日曜日12:00~

番組情報

日本テレビ・長崎国際テレビ『No No Girls Night』

毎週水曜24:59~

出演:ぺえ(タレント)、平成フラミンゴ・NICO(YouTubeクリエイター)

