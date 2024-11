甘みのあるにんにく使用！ふじさきファーマーズLABO「もつ鍋」

ふじさきファーマーズLABOは、青森県藤崎町・常盤地区で採れたにんにくを使用した「もつ鍋」を2024年11月9日(土)、10日(日)開催の「2024青森人の祭典in上野公園」で販売します。

ふじさきファーマーズLABO「もつ鍋」

また、11月16日(土)、17日(日)に行われる「ふじさき秋まつり」でも販売をし、ふじさき食彩テラス店舗(所在地:青森県南津軽郡藤崎町)では12月8日(日)からの販売を予定しています。

■「もつ鍋」美味しいポイント

1. 全国でも評価の高い藤崎町・常盤地区の、こだわりのにんにくを使用

常盤地区のにんにくの特徴は田んぼで育つこと。

肥沃な土壌から育つ甘みのあるにんにくは味噌ベースのつゆと相性バッチリです。

藤崎町・常盤地区のにんにく

2. トキワ養鶏の伝統を継承しつつ、独自の工夫でやみつきの味に

かつて人気を博したトキワ養鶏からレシピのアドバイスをいただき、さらに同店独自の工夫でアレンジをしています。

独自の製法で時間をかけて仕込みを行うことにより、もつ特有の臭みが抑えられ、柔らかく仕上がっています。

■商品情報

もつ鍋 一杯 税込600円

全国でも評価の高い藤崎町・常盤地区のにんにくを使用した、やみつきになる味わいです。

やみつきの味わい

【イベント概要】

イベント名: 2024青森人の祭典in上野公園

開催日時 : 令和6年11月9日(土)、10日(日)

開催場所 : 上野恩賜公園 噴水広場(東京都台東区上野公園)

アクセス : JR上野駅公園口から約5分、京成上野駅から約8分

URL : https://www.tokyoaomorikenjinkai.org/

【イベント概要】

イベント名: 第12回 ふじさき秋まつり

開催日時 : 令和6年11月16日(土)、17日(日)

開催場所 : スポーツプラザ藤崎前 駐車場

URL : https://www.fujisaki-kanko.jp/7865.html

■店舗概要

店名 : ふじさき食彩テラス

所在地 : 〒038-1216 青森県南津軽郡藤崎町大字榊字和田65-8

(JR北常盤駅から車で約5分)

TEL : 0172-65-3660

FAX : 0172-65-3945

営業時間: 9:00〜18:00

※ 12月1日〜2月28日 閉店 17:00

※ 12月30日 および 8月13日 閉店 12:00

定休日 : 12月31日〜1月4日

URL : https://www.fujisaki-shokusai.com

