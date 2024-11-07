´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömilktouch¡×ÆüËÜ¸ÂÄê¤ÇAZÈ¯¹Ú¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥¹¥¯¤ò11·î15Æü¤è¤êÈ¯Çä
TWICE¤Î¥¸¥Ò¥ç¤¬¥ß¥å¡¼¥º¤òÌ³¤á¤ë´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömilktouch¡×¤¬¡¢AZÈ¯¹Ú¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥¹¥¯¤òÆüËÜ¸ÂÄê¤Ç15Æü¤Ë¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥¹¥¯¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë¡×¤È¡Ö¹õÆ¦È¯¹Ú¥¨¥¥¹¡Ê¥À¥¤¥º¼ï»Ò¥¨¥¥¹¡¿À°È©À®Ê¬¡Ë¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ÆüËÜ¸ÂÄê¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À¤Ï¡¢Èé»é´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤ÄÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥§¥¸¥åÅç¤Î¹õ¤¤ÊõÀÐ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¹õÆ¦¡×¤ò´Ú¹ñÅÁÅý¤Îá±¤ÎÎÏ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¹õÆ¦È¯¹Ú¥¨¥¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡£ÌÓ·ê¤¬³«¤¤¤¿È©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¶Ñ°ì¤Ê¡È¤¦¤ë¤Á¤å¤ëÈ©¡É¤ËÀ°¤¨¤ë¡£
¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À¤Ï¡¢Èé»é¤Ë¤è¤ëÈ©¤Î¥Ù¥¿¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤äÈ©¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢È©¹Ó¤ìÍ½ËÉ¤Ê¤É¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ëÏÃÂê¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï²½¾ÑÉÊ¤ËÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤À®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤«¤é²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿Èé»é´ÉÍýÀ®Ê¬¤Î¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À¤Ï¡¢Èé»é¤Î²á¾êÊ¬Èç¤Ë¤è¤ëÌÓ·êÌÜÎ©¤Á¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©°õ¾Ý¤ËÆ³¤¯¡£milktouch¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Þ¥¹¥¯¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ëºÇÂçÎÌ¤Î¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÌÓ·ê¤ÎÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¥¤¥¥¤¥¤È¤·¤¿È©¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡£¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À¤È´Ú¹ñ»º¤Î¹õÆ¦È¯¹Ú¥¨¥¥¹¤ÎÆ±»þÇÛ¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅý¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢³ð¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢È©¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â¥Ë¥¥Ó¤ä¼ò¤µ¤Î¼£ÎÅ¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£Èé»é¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢·ò¤ä¤«¤ÊÈ©¾õÂÖ¤ËÀ°¤¨¡¢³«¤¤ä¤æ¤ë¤ß¡Ê´¥Áç¤Ë¤è¤ë¡Ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë·«¤êÊÖ¤¹ÌÓ·êÇº¤ß¤Î¥±¥¢¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
²Ð»³³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¥Á¥§¥¸¥åÅç¤ÎÅÚ¾í¤Ç°é¤Ã¤¿¹õÆ¦¤Ï¡¢²Ð»³ÅçÆÃÍ¤Î¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤ÊÅÚ¾í¤äÅçÆÃÍ¤Î³¤É÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¡¢Å¬¤·¤¿µ¤¸õ¤Ç°é¤Á¡¢±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯ÉÊ¼Á¤¬ÎÉ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥¢¥ó¥È¥·¥¢¥Ë¥ó¤¬ËÉÙ¤Ç¡Ö¹õ¤¤ÊõÀÐ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¹õÆ¦¤ò´Ú¹ñÅÁÅý¤Îá±¤ÇÈ¯¹Ú¤µ¤»ßÉ²á¤·¤¿¹õÆ¦È¯¹Ú¥¨¥¥¹¤Ï¡¢ÊÝ¼¾ÎÏ¤ä¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¡ÊÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿È©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ë¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¹õÆ¦¤ÈÈ¯¹Ú¹ÚÊì¤ò»ý¤Ä¥µ¥Ã¥«¥í¥ß¥»¥¹¡Ê¥·¥¾¥µ¥Ã¥«¥í¥ß¥»¥¹È¯¹Ú±Õ¡¿À°È©À®Ê¬¡Ë ¤ÇÈ¯¹Ú¤µ¤»¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¹õÆ¦È¯¹Ú¥¨¥¥¹¤Ï¡¢È©¤Ë¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¤æ¤ë¤ó¤ÀÌÓ·êÌÜÎ©¤Á¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢È©¹Ó¤ì¤ÎÍ½ËÉ¤ä¿§¥à¥é¤Î¥±¥¢¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢È©¤Ë¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡¢ÈþÍÆÀ®Ê¬³¦¤Î¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë¤òÇÛ¹ç¡£ÌÓ·êÌÜÎ©¤Á¤Î¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ©Çº¤ß¤ËÆ¯¤¤«¤±ÈþÈ©¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¡£
½ã¥Æ¥ó¥»¥ë¥·¡¼¥È¤Ï¡¢ËèÆü»È¤¦Äã»É·ã½èÊý¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÈé¤Õ»É·ã¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´ÞÍ¤¹¤ëµÛ¼ýÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥æ¡¼¥«¥êÌÚÍ³Íè¤Î½ã¥Æ¥ó¥»¥ë¥·¡¼¥È¤Ï¡¢È©Åö¤¿¤ê¤¬Í¥¤·¤¯¡¢»É·ã¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥¹¥¯¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë¡×¤È¡Ö¹õÆ¦È¯¹Ú¥¨¥¥¹¡Ê¥À¥¤¥º¼ï»Ò¥¨¥¥¹¡¿À°È©À®Ê¬¡Ë¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ÆüËÜ¸ÂÄê¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À¤Ï¡¢Èé»é´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤ÄÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥§¥¸¥åÅç¤Î¹õ¤¤ÊõÀÐ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¹õÆ¦¡×¤ò´Ú¹ñÅÁÅý¤Îá±¤ÎÎÏ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¹õÆ¦È¯¹Ú¥¨¥¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡£ÌÓ·ê¤¬³«¤¤¤¿È©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¶Ñ°ì¤Ê¡È¤¦¤ë¤Á¤å¤ëÈ©¡É¤ËÀ°¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢È©¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â¥Ë¥¥Ó¤ä¼ò¤µ¤Î¼£ÎÅ¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£Èé»é¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢·ò¤ä¤«¤ÊÈ©¾õÂÖ¤ËÀ°¤¨¡¢³«¤¤ä¤æ¤ë¤ß¡Ê´¥Áç¤Ë¤è¤ë¡Ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë·«¤êÊÖ¤¹ÌÓ·êÇº¤ß¤Î¥±¥¢¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
²Ð»³³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¥Á¥§¥¸¥åÅç¤ÎÅÚ¾í¤Ç°é¤Ã¤¿¹õÆ¦¤Ï¡¢²Ð»³ÅçÆÃÍ¤Î¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤ÊÅÚ¾í¤äÅçÆÃÍ¤Î³¤É÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¡¢Å¬¤·¤¿µ¤¸õ¤Ç°é¤Á¡¢±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯ÉÊ¼Á¤¬ÎÉ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥¢¥ó¥È¥·¥¢¥Ë¥ó¤¬ËÉÙ¤Ç¡Ö¹õ¤¤ÊõÀÐ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¹õÆ¦¤ò´Ú¹ñÅÁÅý¤Îá±¤ÇÈ¯¹Ú¤µ¤»ßÉ²á¤·¤¿¹õÆ¦È¯¹Ú¥¨¥¥¹¤Ï¡¢ÊÝ¼¾ÎÏ¤ä¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¡ÊÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿È©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ë¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¹õÆ¦¤ÈÈ¯¹Ú¹ÚÊì¤ò»ý¤Ä¥µ¥Ã¥«¥í¥ß¥»¥¹¡Ê¥·¥¾¥µ¥Ã¥«¥í¥ß¥»¥¹È¯¹Ú±Õ¡¿À°È©À®Ê¬¡Ë ¤ÇÈ¯¹Ú¤µ¤»¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¹õÆ¦È¯¹Ú¥¨¥¥¹¤Ï¡¢È©¤Ë¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¤æ¤ë¤ó¤ÀÌÓ·êÌÜÎ©¤Á¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢È©¹Ó¤ì¤ÎÍ½ËÉ¤ä¿§¥à¥é¤Î¥±¥¢¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢È©¤Ë¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡¢ÈþÍÆÀ®Ê¬³¦¤Î¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë¤òÇÛ¹ç¡£ÌÓ·êÌÜÎ©¤Á¤Î¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ©Çº¤ß¤ËÆ¯¤¤«¤±ÈþÈ©¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¡£
½ã¥Æ¥ó¥»¥ë¥·¡¼¥È¤Ï¡¢ËèÆü»È¤¦Äã»É·ã½èÊý¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÈé¤Õ»É·ã¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´ÞÍ¤¹¤ëµÛ¼ýÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥æ¡¼¥«¥êÌÚÍ³Íè¤Î½ã¥Æ¥ó¥»¥ë¥·¡¼¥È¤Ï¡¢È©Åö¤¿¤ê¤¬Í¥¤·¤¯¡¢»É·ã¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
AZÈ¯¹Ú ¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥¹¥¯
30ËçÆþ 2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / 7ËçÆþ 715±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä³«»Ï
¡ã»ÈÍÑÊýË¡¡ä
¡Àö´é¸å¡¢²½¾Ñ¿å¤ÇÈ©¤òÀ°¤¨¤¿¸å¤Ë¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¤Ç¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò1Ëç¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¥·¡¼¥È¤ò¹¤²¡¢´é¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸å¡¢·ä´Ö¤Ê¤¯È©¤ËÌ©Ãå¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Ìó15Ê¬¸å¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ï¤¬¤·¡¢È©¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò·Ú¤¯Ã¡¤¤¤ÆÆëÀ÷¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ömilktouch¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È