『てるてる坊主』を自動で吊るしてくれる装置を作ってみた！ カレンダーアプリと連動して大事な予定の前日に自動起動

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『自動てるてる坊主装置つくってみた【第11回 ソレコン】』というチームシンカイラボさんの動画です。

投稿者メッセージ(動画説明文より)

本装置は、カレンダーアプリと連動し、大事な予定の前日にてるてる坊主(必要に応じ逆てるてる坊主)を吊るす装置です。

自動てるてる坊主装置つくってみた【第11回 ソレコン】

大事な用事があって、どうしても雨が降って欲しくない時って誰しもあるかと思います。

今回、投稿者のチームシンカイラボさんが、そんな重要なタイミングにうってつけの装置を作成しました。

名称「Sunny or rainy 明日の天気を念じろ Wish the weather」

それがこちらの自動てるてる坊主になります。この装置はカレンダーアプリと連動して晴れて欲しい日の前日に自動でてるてる坊主を吊るす機能が搭載されています。また、逆てるてる坊主モードも完備しています。

箱の中身がコチラ。サーボモーターで扉の開閉とてるてる坊主と逆てるてる坊主のモード変更を行なっています。

サーボモーターと手のコラボによって逆てるてる坊主モードの移行もスムーズに行える

てるてる坊主を前に押し出す機構はタカハ機工株式会社のロングストロークソレノイド(CH1284)にギアを組み合わせることでより拡大させることに成功しています。

このCADによるシミュレーションを見て分かるように、ギアを上手くリンクさせることでソレノイドのストローク範囲を2.4倍にまで拡大することに成功しています。

そんな自動てるてる坊主こと「Sunny or rainy 明日の天気を念じろ Wish the weather」の動作および使用例を確認してみましょう!

大事なデートが雨ってわけにはいかねーので、この装置を使って幸せの準備を行なう

大事な用事があると仮定してカレンダーに登録して就眠します。

そして翌朝へ

晴れに収束させることはかなり難しい

しかしここでアクシデントが発生。どうやらあまりいい天気にはならなかったようです。

装置自体はしっかりと動作していたのですが、残念な結果となってしまいました。

そんな装置の解説や動く姿を映像で確認したい方は、ぜひ動画をご視聴ください。