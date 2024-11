ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

11月は、“しゅんP”こと現役医師芸人・しゅんしゅんクリニックPさんが特別コーチを担当。11月1日(金)の放送では、医師を目指したきっかけや、受験当時のエピソードなどについて語っていただきました。

(左から)こもり校長、しゅんしゅんクリニックPさん、アンジー教頭

1983年生まれ、群馬県出身のしゅんしゅんクリニックPさん。群馬大学医学部医学科を卒業し、研修医を終えたあと吉本興業の養成所・NSC東京16期生として入学。リズムネタ「ヘイヘイドクター」でブレイク。普段はクリニックで医師として診療業務に携わりながら、吉本所属のピン芸人として舞台や営業、メディア出演などの活動をおこなっています。こもり校長:11月の特別コーチ、受験に関するスペシャリストをお呼びしましょう!アンジー教頭:しゅんしゅんクリニックP先生〜!しゅんしゅんクリニックP先生(以下、しゅんP先生):受験生のみなさん、こんばんは! 医師免許を持ってる芸人、しゅんしゅんクリニックPと申します! 今日も医者として勤務してから、ここに来ています(笑)。こもり校長:すごいですね! 二足のわらじといいますか。アンジー教頭:切り替えはどうしてるんですか?しゅんP先生:切り替えできないんですよ。昼診察したときって、どうしてもトーンが落ちちゃって。ライブでも切り替えができなくて、ちょっとボケれなくなっちゃうんですよね。こもり校長:「さっきまで診察をしてたから不謹慎なことを言っちゃいけない」みたいな感じですね。しゅんしゅんクリニックP先生が現役医師というのは知ってはいましたけども、学生時代だったりとか、そこに至るまで、みたいなお話をエピソードとして聞いたことがないんですよね。どういう学生時代を過ごされたんですか?しゅんP先生:僕自身は、そんなにずっと勉強ばっかりしていたとは思っていないんですよね。でも、いわゆる進学校ではあったので、進学校の平均的な勉強です。だから、周りから見るとしているかもしれないんですけど、進学校のなかでは普通、みたいな感じです。でも、高校3年生の夏休みぐらいからは、めちゃくちゃ勉強しましたね。こもり校長:何で医師になろう、勉強しようと思ったんですか?しゅんP先生:精神科のドクターである父の背中を見ていたんです。なんとなく勉強していくなかで、模試とかでいい点数が取れたりすると、「医学部に進むんだな」みたいな思考になっていきました。こもり校長:じゃあ、進学校に入るっていう選択肢も、親御さんの意見だったりしたんですか?しゅんP先生:いえ、親から医者になりなさいと言われたことはないんです。けっこう放任ではあったのですが、自分で選びました。こもり校長:高校3年生から急に勉強をやろうと思ったとのことですが、どんな受験生活を送っていたんですか?しゅんP先生:高1、高2だと、期末中間とかの前はちゃんとやるっていう感じでした。でも、高2の時期って受験生特有の“とがり”みたいなのがあるんですよ。勉強している人のとがりみたいのがあって、高2のときは「勉強しないでテストでいい点を取るほうがカッコいい」みたいに思っていました。でも、高校3年生の夏休みぐらいからは医者になるぞって思ったから、1日8時間ぐらいは勉強しました。冬休みぐらいになると、寝る以外はずっと勉強っていう感じでしたね。こもり校長:自然とスイッチの切り替えができるってすごいな……。今日から1ヵ月、受験生のためにぜひともよろしくお願いします!番組では他にも、大学受験に挑戦する受験生に電話でアドバイスを送る場面もありました。



----------------------------------------------------

11月1日(金)放送分より(radiko.jpのタイムフリー) https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7135

聴取期限 2024年11月9日(土)AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜〜火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜〜金曜放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/