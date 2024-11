「ベストヒット歌謡祭2024」歌唱曲発表！アイナ・ジ・エンド、コブクロ、Number_iは大阪・関西万博会場から歌唱

11月14日の午後7時より読売テレビで3時間生放送される「ベストヒット歌謡祭 2024」に出演するアーティストの歌唱曲が発表された(※乃木坂46は後日発表)。アイナ・ジ・エンド 、コブクロ 、Number_i は大阪・関西万博会場から歌唱。SUPER EIGHT と、なにわ男子&Aぇ! groupとの一夜限りのスペシャルパフォーマンスも行われる。

1968年に「全日本有線放送大賞」として放送を開始し、今年で56回目を迎える本番組。4人組グローバルグループ・aespaは、最新ミニアルバムのタイトル曲で、MV公開からわずか10日で5000万回再生を記録した「Whiplash」を日本のテレビ初披露。今年2年ぶりのドームツアーを完走したKis-My-Ft2は本日情報解禁されたばかりの最新曲「Curtain call」を、間もなく結成5周年を迎えるJO1は自己最高売上を記録した最新シングルから一糸乱れぬ無機質なシンクロダンスが話題の「ICY」を、FANTASTICSはボーカル・八木勇征が主演を務める映画『矢野くんの普通の日々』(11月15日公開)の主題歌 「Yellow Yellow」をテレビ初披露。

今年は、来年4月13日に開幕が迫る大阪・関西万博の会場でパフォーマンスも。アイナ・ジ・エンドは大阪・関西万博会場のシンボルである大屋根リングの上からドラマ主題歌として話題の「宝者」を、大阪・関西万博でアンバサダーを務めるコブクロは、20年前にリリースした名曲「Million Films」と大阪・関西万博のオフィシャルテーマソング「この地球の続きを」のスペシャルメドレーを大屋根リングの前から、Number_i は平野紫耀プロデュースによる「和」がテーマの楽曲「BON」を、大屋根リングの下で披露する。

一夜限りのスペシャルパフォーマンスでは、aikoが、興行収入150億円突破の大ヒット映画『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』の主題歌「相思相愛」を映画の映像と共に歌唱。今年CDデビュー20周年を迎えた SUPER EIGHT はスペシャルメドレーを披露。デビューしてからの20年の軌跡とこれからの未来を描いた「Eighdays」、そして2017年のベストヒット歌謡祭で披露した「今」を、当時デビュー前のジュニアとして参加していたなにわ男子&Aぇ! group とパフォーマンス。Da-iCEは、TikTokでの総再生回数が9億回を突破した話題の楽曲「I wonder」を大阪城ホールの観客を巻き込んで披露する。

また、11月9日には番組やアーティストの見どころを、今年バズった様々な動画クリエイターがオリジナル動画で紹介する特別番組「ベストヒット歌謡祭特別編 ヒット曲をバズリ動画で大解剖」も放送。午後3時30分より関西地区で、午後4時より関東地区で放送。放送終了後、TVerなどで配信される。出演は、ウエンツ瑛士、ニューヨーク、大谷健太、清川雄司、シューマッハ、ひょうろく。

歌唱曲一覧は下記の通り。(石川友里恵)

歌唱曲(アーティスト名 五十音順・敬称略)

IMP. 「CRUISIN'」

aiko 「相思相愛」

アイナ・ジ・エンド 「宝者」

Aぇ! group 「《A》BEGINNING」

aespa 「Whiplash」 ※日本のテレビ初披露

Omoinotake 「幾億光年」

Kis-My-Ft2 「Curtain call」 ※テレビ初披露(5人でのパフォーマンス)

コブクロ 「Million Films」「この地球の続きを」 スペシャルメドレー

JO1 「ICY」 ※テレビ初披露

SUPER EIGHT 「Eighdays」「今」 20周年スペシャルメドレー

Da-iCE 「I wonder」

DA PUMP 「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」

TWS 「plot twist」

なにわ男子 「コイスルヒカリ」

Number_i 「BON」

NiziU 「SWEET NONFICTION」

乃木坂46 「???」 ※後日発表

BE:FIRST 「Masterplan」

FANTASTICS 「Yellow Yellow」 ※テレビ初披露

FRUITS ZIPPER 「NEW KAWAII」

ME:I 「Click」 (10人でのパフォーマンス)

三浦大知 「心拍音」

Mrs. GREEN APPLE 「ライラック」「familie」

ゆず 「Chururi」