Manfrottoのトラベル三脚「befree アドバンス」にアルカスイス互換モデル ブラックロゴ&レッドラインでイメージ一新
Manfrottoのトラベル三脚「befree アドバンス」にアルカスイス互換モデル ブラックロゴ&レッドラインでイメージ一新
左からアルミニウムのレバーロック、同素材のツイストロック、カーボンのツイストロック
ヴィデンダムメディアソリューションズ株式会社は、Manfrottoの三脚シリーズ「befree」から3機種を11月21日（木）に発売する。
アルカスイス互換形状対応の自由雲台が付属するトラベル向け三脚。脚素材はカーボン、またはアルミニウムを採用。脚ロック方式としてツイストロックに加えて、アルミニウム製モデルにはレバーロック式も用意している。
本体にアクセサリー固定用のEasy Linkコネクターを装備し、ライトやレフ板などの取り付けにも対応するという。
Manfrottoのトレードマークである赤ラインとブラックのロゴを配した。
befree アドバンス AS ツイスト カーボン 三脚キット（MKBFRTC4FB-BH） 全伸高：150cm 伸高：127cm 最低高：41cm 縮長：41cm 重量：1.27kg 最大耐荷重：9kg 段数：4段 材質：カーボンファイバー 脚ロック：ツイストロック式 雲台：自由雲台 付属品：200PL-PROプレート、キャリングバッグ 希望小売価格：6万5,750円
befree アドバンス AS ツイスト アルミ 三脚キット（MKBFRTA4FB-BH） 全伸高：150cm 伸高：127cm 最低高：40cm 縮長：40cm 重量：1.51kg 最大耐荷重：9kg 段数：4段 材質：アルミニウム 脚ロック：ツイストロック式 雲台：自由雲台 付属品：200PL-PROプレート、キャリングバッグ 希望小売価格：4万3,500円
befree アドバンス AS レバー アルミ 三脚キット（MKBFRLA4FB-BH） 全伸高：151cm 伸高：128cm 最低高：40cm 縮長：40cm 重量：1.61kg 最大耐荷重：9kg 段数：4段 材質：アルミニウム 脚ロック：レバーロック式 雲台：自由雲台 付属品：200PL-PROプレート、キャリングバッグ 希望小売価格：4万3,500円