「となりのMr․パーフェクト」ポップアップストアが日本上陸！4都市で開催決定

Netflixで人気沸騰中のドラマ「となりのMr.パーフェクト」の世界観を堪能できる「となりのMr.パーフェクトPOP-UP STORE in JAPAN」が、11月21日(木)より福岡、東京、大阪、名古屋の4都市で開催される。「となりのMr.パーフェクトPOP-UP STORE in JAPAN」は、大型パネルの展示をはじめ、韓国で開催されたポップアップストアで好評を博した、劇中で実際に使用されていた小物や学生時代のスンヒョ(チョン・ヘイン)とソンニュ(チョン・ソミン)が着ていた学生服の展示など、ドラマの世界観を楽しむことができる内容が盛りだくさんとなっている。また、開催期間中に対象商品を5,000円(税込)以上購入すると、先着でオリジナルチェキ風生写真がもらえる特典も。詳細はTOWER RECORDS公式HP、または渋谷MODI公式HPで確認できる。「涙の女王」「ソンジェ背負って走れ」に続いて大ヒットを記録しているドラマ「となりのMr.パーフェクト」は、主演を務めるチョン・ヘインとチョン・ソミンの息の合ったケミ(ケミストリー、相手との相性)で、多くの視聴者の心を鷲掴みにした。NetflixのグローバルTVシリーズ(非英語)部門週間ランキングでは第1話公開以降、11週間連続でトップ10入りを果たし、大きな注目を集めている。「涙の女王」など、多数のヒットドラマを世に送り出してきたスタジオドラゴンによる「となりのMr.パーフェクト」の世界を堪能できる、「となりのMr.パーフェクトPOP-UP STORE in JAPAN」に期待してほしい。

■ポップアップストア概要

「となりのMr.パーフェクト POP-UP STORE in JAPAN」



詳細はこちら



【福岡】2024年11月21日(木)〜2024年12月1日(日)

開催場所:TOWER SPACE FUKUOKA(タワーレコード福岡パルコ店店内)

営業時間:11:00〜20:00(最終入場19:30)

※最終日12月1日(日)は18時閉場(最終入場17:30)



【東京】2024年12月6日(金)〜2024年12月16日(月)

開催場所:TOWER SPACE SHIBUYA(タワーレコード渋谷店2階)

営業時間:11:30〜21:00(最終入場20:30)



【大阪】2024年12月27日(金)〜2025年1月13日(月・祝)

開催場所:TOWER SPACE ABENO(タワーレコードあべのHoop店店内)

営業時間:11:30〜20:30(最終入場20:00)

※年末年始は営業時間が通常と異なる場合がございます。(1月1日は休館予定)

詳しくはタワーレコードあべのHoop店のHPにてご確認ください。



【名古屋】2025年2月7日(金)〜 2025年2月23日(日)

開催場所:TOWER SPACE NAGOYA(タワーレコード名古屋近鉄パッセ店)

営業時間:10:30〜20:30(最終入場20:00)



【東京】2025年3月21日(金)〜 2025年4月6日(日)

開催場所:渋谷MODI(東京都渋谷区神南1-21-3)

営業時間:11:00〜19:00



※状況により、営業時間が変更となる場合がございます。

※開催店舗によりお取り扱いする商品・展示内容が一部異なります。あらかじめご了承ください。



<入場方法>

・TOWER RECORDS(全4店舗共通)

お客様の混雑緩和・安全対策等のため、ご入場は事前の先着受付による電子チケット制(無料)とさせていただきます。

電子チケットをお持ちのお客様のみ、展示スペースへのご入場および、物販のご利用が可能です。



・渋谷MODI

ご入場方法につきましては、後日渋谷MODI公式HPにてご案内させていただきます。

ご案内まで今しばらくお待ちください。



※内容は、状況により予告なく変更となる場合がございます。

※商品ラインナップは、近日中に発表いたします。

※予約・販売状況は、TOWER RECORDS公式HP・渋谷MODI公式HPまたは各店舗SNSよりご確認ください。



<オンライン販売>

販売日程:2024年12月予定

販売ストア:IMXストア

※オンライン販売では、一部お取り扱いの無い商品がございます。

※IMXストアでは一部海外向けの配送を行っております。詳細につきましてはIMXストアお問い合わせフォームよりお問い合わせください。



<購入特典>

対象商品を5,000円(税込)以上お買い上げの方に、先着でオリジナルチェキ風生写真(ランダム1枚)をプレゼント。

※特典は予定数に達し次第、配布終了となります。



主催:株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX)・スタジオドラゴン株式会社

制作・運営:タワーレコード株式会社・株式会社丸井