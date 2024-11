もっと自由に、さらにおいしく！ 三軒茶屋のクロワッサン専門店が移転してリニューアルオープン（東京・駒沢大学）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は三軒茶屋で人気だったクロワッサン専門店が駒沢オリンピック公園近くに移転オープンしたお店。建築事務所とベーカリーが併設するユニークな店舗はそのままに、パンの種類も増え、さらに楽しいお店となりました。

PLAT(東京・駒沢大学)

東京でも珍しいクロワッサン専門店として人気を集める「PLAT(プラット)」。三軒茶屋にあった店を閉め、スケールアップして2024年10月6日、駒沢オリンピック公園のすぐ近くに移転オープンしました。

スタイリッシュな外観が目を引きます 写真:お店から

建築家の上林 剛典さんが代表を務め、クロワッサンの製造を須藤 慧さんが担当する「PLAT」は2019年に誕生しました。建築事務所と一体化した店舗はスタイリッシュでモダンな雰囲気。

お店の定番メニュー「クロワッサン クラシック」 380円は、幾重にも重なったビジュアルに、サクッモチッの食感がたまらないと評判になりました。

新しく移転した店舗でもプレーンの「クロワッサン クラシック」のほか、フレーバークロワッサンも揃う 写真:お店から

須藤さんは会社員として働いたのち「ル・コルドン・ブルー」でパン作りを学び、「PLAT」をオープン。伝統を大切にしながらも自由な発想で作る創作クロワッサンは評判で、各地で開催されるパンのイベントへの出店のオファーがあったりと引っ張りだこです。

店内のイートインスペース 写真:お店から

移転したのは、駒沢オリンピック公園に近い、自由通り沿いの住宅街に囲まれた一画。道路から入ると、アプローチ横にテラス席8席が設けられ、店舗の中に入ると10席あるイートインスペースが広がります。

テイクアウトメインだった三軒茶屋店よりも広くなり、パンとドリンクを頬張りながらのんびり過ごしたくなる空間になっています。

写真:お店から

お店でいただきたいのは、定番人気の「クロワッサン クラシック」 380円。

「PLAT」のクロワッサンは、小麦本来の優しい甘みが感じられるよう、国産石臼びき小麦を生地にブレンド。きび砂糖やハチミツを使用し、自然な甘みが感じられるように仕上げているそう。

また、焼き立てにもこだわり、SNSで焼き上がり時間を知らせています。時間に合わせて訪れれば、外側がサクッと、中がもっちりとした、ひとくち食べると思わず笑顔になるクロワッサンに出会えます。

プラントベースのドーナツ 380 写真:お店から

パンのラインップもぐんと広がりました。バゲットやカンパーニュなどのハード系パン、プラントベースのドーナツ、焼き菓子、スープなど、バラエティ豊かなメニューがそろいます。

「Baguette with seasonalvegetables & mushroom」750円 写真:お店から

季節の素材をたっぷり挟んだサンドイッチや、パンにサラダやスープの組み合わせなどはランチにぴったり。焼き菓子やクロワッサンでゆったりとコーヒータイムを楽しむのもいいですね。

クラフトビール 各980円 写真:お店から

ドリンクは、エスプレッソやハンドドリップコーヒーに加え、11時からはクラフトビールも楽しめます。

モーニングからランチ、ティータイム、軽めの夕食まで楽しみ方のバリエーションも広がった「PLAT」。毎日の暮らしをおいしく彩る場所として訪れてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

バゲットとクロワッサン 出典:chengdu4000さん

『以前、三軒茶屋にあった店かな?

その時には、テイクアウト専門でクロワッサンだけでしたが

ドーナツ、食パン、バゲットまで増えてます

テイクアウトもよいですが

カフェとして利用勝手は良さそうです』(chengdu4000さん)

<店舗情報>◆PLAT住所 : 東京都目黒区八雲5-19-7 たか乃羽マンションTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:小田中雅子

