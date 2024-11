【「マインクラフト」グッズ】2025年3月下旬発売予定

「マインクラフト」の海外・国内の公式ライセンス商品を取り扱うマイクラファン・ショップでは、2025年に劇場公開版が予定されている「マインクラフト」より「オオカミのルームライト」や「チェスト型貯金箱」などを含む5商品を順次発売する。

□マイクラファン・ショップのページ

マインクラフト オオカミルームライト

価格:4,950円(税込)

発売日:2025年3月下旬 発売予定

商品サイズ:約150×117×130(mm)

「マインクラフト」のオオカミがルームライトとなって登場。自分の好みに合わせて首輪の点灯色が変えられる。

マインクラフト チェスト貯金箱

価格 :4,950円(税込)

発売日:2025年3月下旬 発売予定

商品サイズ:約120×200×120(mm)

「マインクラフト」でアイテムを入れるチェストが貯金箱になった。アイテムの代わりにどんどんお金を収納しよう。付属のカギでチェストを開けることができる。

マインクラフト ウォータープルーフトランプ

価格 :1,650円(税込)

発売日:2025年3月下旬 発売予定

商品サイズ:約105×74×25(mm)

「マインクラフト」のキャラクターがプリントされたウォータープルーフトランプ。トランプのマークもドットで描かれている。防水仕様なので、お風呂やプールでも遊べる。

マインクラフト 組み立てキット(ブタ貯金箱)

価格 :1,320円(税込)

発売日:2025年3月下旬 発売予定

商品サイズ:約262×210×5(mm)※組み立て前

「マインクラフト」の可愛いブタの貯金箱が作れる組み立て式キット。自分でブタ貯金箱をクラフトできる。ブタの顔を動かすと、引き出し部分にコインが落ちる。

マインクラフト 組み立てキット(クリーパー&TNT)

価格 :1,760円(税込)

発売日:2025年3月下旬 発売予定

商品サイズ:約150×210×25(mm)※組み立て前

クリーパーとTNTがセットになった組み立てキット。パーツを合わせるだけで作れるので、小さなお子さんと一緒に作って部屋に飾れる。

※画像はイメージの為、変更がある場合がございます。

(C) 2024 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.