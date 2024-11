by Focal Foto2024年11月5日に行われたアメリカ大統領選挙では、共和党のドナルド・トランプ前大統領が民主党のカマラ・ハリス氏を破って勝利しました。そんなトランプ氏が創業したメディア企業の「Trump Media & Technology Group Corp.(Trump Media)」が、2024年第3四半期に1920万ドル(約29億6000億円)もの損失を出したにもかかわらず、大統領選挙の結果を受けて急上昇しました。

Trump Media (DJT) Shares Rally as Trump Closes In on US Election Victory - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-06/trump-media-rallies-as-republican-closes-in-on-election-victory-m35ol0rtTrump Media gains post-election, even as Truth Social parent reports $19 million quarterly loss | AP Newshttps://apnews.com/article/truth-social-donald-trump-media-earnings-d2cf7bd5483660080f678ba74deb6c52Tesla’s Stock Jumps After Trump’s Victory - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2024/11/06/business/tesla-stock-elon-musk-trump.htmlTesla jumps nearly 15% as Trump-backer Musk seen benefiting from White House winhttps://www.cnbc.com/2024/11/05/tesla-gains-more-than-9percent-in-extended-trading-as-election-data-rolls-in.htmlTrump Mediaはトランプ氏が創業したメディア企業であり、トランプ氏が2021年に立ち上げたSNS「Truth Social」の運営を行っています。Truth Socialは保守系ユーザーが多く集まるプラットフォームとなっていますが、サービス開始当初と比べてユーザー数が減少するなど苦戦していることが報じられています。11月5日の夜に発表されたTrump Mediaの収益報告書によると、2024年7月〜9月の第3四半期におけるTrump Mediaの収益はわずか100万ドル(約1億5400万円)強であり、損失額は1920万ドルに達することが報告されています。なお、平均ユーザー数やユーザー1人当たりの売上高など、他の上場企業が定期的に開示しているような業績指標について、Trump Mediaは開示しないとのことです。Trump Mediaが大幅な損失を計上したにもかかわらず、トランプ氏がアメリカ大統領選挙で当選を確実にしたことを受けて、Trump Mediaの株価は6日の取引開始時に35%も跳ね上がりました。その後上昇幅は落ち着きましたが、この結果はTrump Mediaの株価が業績ではなく選挙結果に左右されていることを示唆しています。経済紙のBloombergによると、Trump Mediaの時価総額を年間の売上高で割った株価売上高倍率(PSR)は「2800」を超える数値だとのこと。かつてネットユーザーのお祭り騒ぎで高騰したGameStopのPSRでさえ「4」であることを踏まえると、Trump Mediaの株価が業績と関係ない部分で上下していることがわかります。また、トランプ氏の当選による影響を受けたのは、トランプ氏を支持して選挙戦を支えてきたイーロン・マスク氏が運営するテスラも同様です。テスラの株価は11月6日に15%近く値上がりしました。トランプ氏は電気自動車(EV)への補助金廃止を掲げていますが、すでに電気自動車(EV)業界で大きなシェアを獲得しているテスラにとっては、これが逆に追い風になる可能性があるとみられています。金融サービス企業・Wedbushのアナリストであるダニエル・アイブス氏は、「テスラはEV業界で比類のない規模と範囲を持っており、このダイナミクスは補助金なしの環境において、マスク氏とテスラに明確な競争上の優位性をもたらす可能性があります」と述べています。マスク氏はトランプ氏の選挙戦を資金面と広報の両面で支えており、トランプ氏は勝利宣言を行った演説中にもマスク氏を称賛しています。また、マスク氏はトランプ政権の下で、連邦政府全体の財務および業績監査を行う「Government Efficiency Commission(政府効率化委員会)」の責任者に就任する見込みです。「新しいスターが生まれました。イーロンです」とドナルド・トランプが米大統領選の勝利宣言演説でイーロン・マスクを大絶賛 - GIGAZINE