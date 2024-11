ステラ マッカートニーから新たなアイコンバッグ「ステラ ライダー」が登場

ステラ マッカートニーが、ブランドの新たなアイコンとなる「ステラ ライダー」バッグを発表しました。Courtesy of Stella McCartney彫刻のようなシルエットが、ステラがこよなく愛する動物である馬の背中を想起させ、ブランド ロゴが刻印されたパドロックが特徴的な「ステラ ライダー」は、クルエルティフリーな素材により、イタリアでひとつひとつ手作業で製作されています。馬にまつわる「ステラ ライダー」のディテールは、動物愛護活動家、そしてベジタリアンとして知られるポール&リンダ・マッカートニー夫妻のもとに生まれたステラの生い立ちからインスピレーションを得ています。スコットランドの荒野とサセックスの農場で育った彼女にとって、大自然の中で乗馬をしたことが人生で一番多感な時期の最も大切な思い出となっています。馬は今でも彼女にとって心の支えであり、癒しを与え続ける存在です。

Courtesy of Stella McCartney「ステラ ライダー」は、2009年のデビューから今年で15周年を迎える、ラグジュアリーでは史上初のヴィーガンバッグであり、ブランドを象徴するファラベラのレガシーを受け継ぎます。ファラベラは、現在までに、数え切れないほどの生き物の命を救ってきました。ソフトでゆったりとしたフォルムのファラベラに対し、曲線的なフォルムが特徴の「ステラ ライダー」は、クルーエルティフリークラフトマンシップの無限の可能性をあらためて主張します。「ステラ ライダー」バッグは、2024年11月7日より、ステラ マッカートニーのブティック、およびstellamccartney.comにて発売します。Courtesy of Stella McCartney「ステラ ライダー」ショルダー バッグ23万6,500円W36 x H17.5 x D10Courtesy of Stella McCartney「ステラ ライダー」ショルダー バッグ23万6,500円W36 x H17.5 x D10Courtesy of Stella McCartney「ステラ ライダー」クロスボディ バッグ18万2,600円W24 x H13 x D8.5お問い合わせ:ステラ マッカートニー カスタマーサービス(ステラ マッカートニー)03-4579-6139stellamccartney.com