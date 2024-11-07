#Amazon冬支度セール でAnker充電アイテムは押さえたい。ケーブルレスとワイヤレスは荷物が減って助かる
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年11月4日（月） 9:00 〜 2024年11月12日（火） 23:59まで｢冬支度セール｣を開催中。
現在、1台3役の「Anker Power Bank （10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル）」や
◯や◯など、あらゆるデバイスに急速充電が可能な「Anker PowerWave 10 Stand ワイヤレス充電器」など、Anker（アンカー）の充電アイテムがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年11月7日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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1台3役で便利。Anker のPower Bankシリーズ各種がお買い得価格で勢揃い！
Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル) (10000mAh 30W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ/ライトニングケーブル一体型/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 / MFi認証取得/iPhone 14 / 13 / AirPods 各種対応 (ブラック)
7,190円
（15％オフ）
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Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) (5000mAh 22.5W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ搭載/USB-Cケーブル一体型/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 / iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)
5,990円
（クーポンで10％オフ）
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Anker MagGo Power Bank (10000mAh) モバイルバッテリー Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 折りたたみ式スタンド iPhone 16 / 15 / 14 / 13 シリーズ専用 (ブラック)
9,990円
（クーポンで10％オフ）
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Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) (モバイルバッテリー 10000mAh 最大22.5W出力 USB-C & USB-C ケーブル付属 ディスプレイ搭載) 【USB PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 15 / 16 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)
3,490円
（クーポンで300円オフ）
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便利なワイヤレス充電ができる、AnkerのPowerWaveシリーズがクーポン利用でお得！
Anker PowerWave 10 Stand ワイヤレス充電器 Qi認証 iPhone 15シリーズ / 14シリーズ Galaxy 各種対応 最大10W出力 (ブラック)
2,499円
（クーポンで5％オフ）
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Anker PowerWave 10 Pad ワイヤレス充電器 Qi認証 iPhone 15シリーズ / 14シリーズ Galaxy AirPods 各種対応 最大10W出力 (ブラック)
1,490円
（クーポンで5％オフ）
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独自技術のGaN IIやGaNPrimeを採用し小型軽量デザインを実現した、Ankerの充電器がお買い得！
Anker 711 Charger (Nano II 30W) (充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/USB PD 対応/PSE技術基準適合】MacBook USB PD 対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
2,790円
（15％オフ）
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Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
4,490円
（クーポンで900円オフ）
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Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) (ブラック)
8,490円
（クーポンで1,000円オフ）
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Anker 747 Charger (GaNPrime 150W) (USB PD 充電器 USB-A & USB-C 4ポート) MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC
14,990円
（クーポンで1,000円オフ）
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＞＞Ankerのセール対象商品一覧を見る
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞Amazonセール一覧へ
＞＞ウォッチリストの使い方について
｢冬支度セール｣は、11月12日（火）23時59分まで開催中！
Source:｢冬支度セール｣