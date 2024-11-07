　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42639.07　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41332.98　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41253.51　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40510.33　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40329.00　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39957.58　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39910.55　　新値三本足陽転値
39867.94　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39404.84　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

39381.41　　★日経平均株価7日終値

39325.02　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38958.22　　6日移動平均線
38954.21　　均衡表基準線(日足)
38852.09　　25日移動平均線
38798.51　　均衡表転換線(日足)
38482.38　　26週移動平均線
38437.12　　200日移動平均線
38321.04　　13週移動平均線
38299.35　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37909.07　　75日移動平均線
37778.49　　均衡表雲上限(週足)
37758.61　　均衡表雲上限(日足)
37752.61　　均衡表転換線(週足)
37746.60　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37317.07　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37193.85　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37096.82　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36313.09　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36311.29　　均衡表雲下限(日足)
35787.71　　均衡表雲下限(週足)
35711.26　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35309.11　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34325.70　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　72.05(前日53.56)
ST.Slow(9日)　　57.98(前日55.30)

ST.Fast(13週)　 76.64(前日77.06)
ST.Slow(13週)　 78.65(前日78.79)

［2024年11月7日］

株探ニュース