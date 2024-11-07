

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42639.07 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41332.98 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41253.51 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40510.33 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40329.00 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39957.58 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39910.55 新値三本足陽転値

39867.94 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39404.84 ボリンジャー:＋1σ(25日)



39381.41 ★日経平均株価7日終値



39325.02 ボリンジャー:＋1σ(13週)

38958.22 6日移動平均線

38954.21 均衡表基準線(日足)

38852.09 25日移動平均線

38798.51 均衡表転換線(日足)

38482.38 26週移動平均線

38437.12 200日移動平均線

38321.04 13週移動平均線

38299.35 ボリンジャー:-1σ(25日)

37909.07 75日移動平均線

37778.49 均衡表雲上限(週足)

37758.61 均衡表雲上限(日足)

37752.61 均衡表転換線(週足)

37746.60 ボリンジャー:-2σ(25日)

37317.07 ボリンジャー:-1σ(13週)

37193.85 ボリンジャー:-3σ(25日)

37096.82 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36313.09 ボリンジャー:-2σ(13週)

36311.29 均衡表雲下限(日足)

35787.71 均衡表雲下限(週足)

35711.26 ボリンジャー:-2σ(26週)

35309.11 ボリンジャー:-3σ(13週)

34325.70 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 72.05(前日53.56)

ST.Slow(9日) 57.98(前日55.30)



ST.Fast(13週) 76.64(前日77.06)

ST.Slow(13週) 78.65(前日78.79)



［2024年11月7日］



株探ニュース

