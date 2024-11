若者求職者と組合員企業を繋ぐ就業支援も！エイチアール協同組合『カドデ・サポート』

エイチアール協同組合は、今回、新サービスとして、若者求職者と組合員企業を繋ぐ「就業支援」、住宅の確保を総合的に支援する「住まい支援」と就職後も長期的な人財育成・キャリア教育・生活にかかわる様々な支援を行う「生活支援」の3つを柱とした、若者総合自立支援『カドデ・サポート』を組合事業のビジネスモデルとして確立。

エイチアール協同組合は、今回、新サービスとして、若者求職者と組合員企業を繋ぐ「就業支援」、住宅の確保を総合的に支援する「住まい支援」と就職後も長期的な人財育成・キャリア教育・生活にかかわる様々な支援を行う「生活支援」の3つを柱とした、若者総合自立支援『カドデ・サポート』を組合事業のビジネスモデルとして確立しました。

この『カドデ・サポート』は埼玉県の経営革新計画承認を受け、11月11日11時11分より本格的にサービス提供を開始します。

組合は令和4年に埼玉県・千葉県の13社の中小企業で構成された団体で、主に組合員企業に対して、1社単体では行うことの難しい経営上の問題に対応するため、無料の職業紹介事業(人財確保)や労務管理、人財教育(各種免許取得やキャリア教育)に関するセミナーの実施などを中心に活動しています。

当組合の理念は、「Human Resources(人財育成)」で若手人財の長期就労・中小企業の人づくり経営をサポートし、就労者と中小企業の双方がWin-Winな明るい未来を描ける社会を目標としています。

また、組合の取り組みとして、児童養護施設の出身の子達が社会で活躍してもらえるように自立支援を行い、不遇な境遇の若者に対して寄り添って若者の未来を切り開くサポートをするため、児童養護施設向けの企業説明会を開催しています。

■サービス概要

1. 【顧客ターゲット】「関東圏内の中小企業等」

詳細:人づくり・人財教育に力を入れたいけど、なかなか踏み出せない中小企業の経営者の方。

2. 【コンセプト】「新規性」×「協同組合」

詳細:中小企業では難しい「人事・人財育成・キャリア教育」を企業に代わって組合が行います。

さらに、児童養護施設やNPO等と連携し、採用と生活支援と定着支援を積極的に行います。

3. 【強み】「求職者の長期的な就労をサポートするための組織体制」

詳細:協同組合が中小企業の人づくり・キャリア教育を行うのは県内初の取り組み。

組合には専門のキャリアアドバイザー、行政書士、社会保険労務士、キャリアコンサルタントが所属。

組合員企業と求職者のマッチングを提供。

(1)求職者の方:長期的な就労のため免許・資格取得をサポート。

(2)企業の方 :自社の成長と、従業員の成長のために

人財教育・キャリア支援等を支援。

その他、地方金融機関、鴻巣市商工会、支援機関とも連携。

4. 〜例えば、こんな事できます〜

・会社の代表と面接ではなく、ざっくばらんに会社(約90分)のことを聞ける。

・1日限定の会社体験が可能(営業同行・書類作成・現場見学・先輩職員とのランチ会など)

・シェアハウスに住むことで、組合内の企業であれば引っ越しせずに転職可能!

・資格取得の為のサポート(支援金・スキルアップの為の勉強会など)

・補助金などの有益な情報提供と申請書の作成支援

エイチアール協同組合の人材紹介

