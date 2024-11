なめらかなくちどけ！ブルボン「生チョコトリュフ」

ブルボンは、なめらかなくちどけの大粒トリュフチョコレート「生チョコトリュフ癒やされミルク」「生チョコトリュフ贅沢カカオ」を期間限定で2024年11月12日(火)より発売します。

ブルボン「生チョコトリュフ」

内容量 :50g(個装紙込み)

発売日 :2024年11月12日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :7カ月

ブルボンは、なめらかなくちどけの大粒トリュフチョコレート「生チョコトリュフ癒やされミルク」「生チョコトリュフ贅沢カカオ」を期間限定で2024年11月12日(火)より発売!

ひと粒ほおばると、生チョコレートならではのなめらかなくちどけと素材の豊かな風味が広がる、冬の時期にしか味わえないおいしさが楽しめます。

生チョコトリュフ癒やされミルク

ミルクチョコレートの中に北海道産生クリームを使用した生チョコレートを閉じ込めました。

ほのかに香るキャラメリックな風味とココアパウダーのほろ苦さとともに楽しめます。

生チョコトリュフ贅沢カカオ

ビターチョコレートの中にカカオの風味と力強い味わいの生チョコレートを閉じ込めました。

表面のココアパウダーがカカオのおいしさをさらに引き立てる深みのある味わいです。

【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel:0120-28-5605

