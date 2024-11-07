Î¤ÅÄ¤Þ¤¤¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ÖTHE MINE COLLECTION¡×¡¢¤¿¤¿¤á¤ëÂç¤¤Ê¥«¥Ð¥ó¤Î¿·¿§È¯Çä
Î¤ÅÄ¤Þ¤¤¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHE MINE COLLECTION¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯ÈÎÇä¤·¤Æ¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡Ö¤¿¤¿¤á¤ëÂç¤¤Ê¥«¥Ð¥ó¡×¤Ë¿·¿§¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢ÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤Î¥«¡¼¥¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤È¤È¤â¤Ë11·î6Æü(¿å)¤è¤êºÆÈÎ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Î¹Àè¤Ç¤ªÅÚ»º¤Ê¤É²ÙÊª¤¬Áý¤¨¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»þ¤ä¡¢ÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç½ÅÊõ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¡Ö¤¿¤¿¤á¤ëÂç¤¤Ê¥«¥Ð¥ó¡×¤ÎÆÃÄ§
¤¿¤¯¤µ¤ó²ÙÊª¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê¸ª³Ý¤±¤¬¤Ç¤¤ë»ý¤Á¼ê¤ä¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Ç¤â¾®Êª¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÆâÂ¦¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¡£³«¤±¸ý¤ÈÆâÂ¦¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥¯¤ÇÊÄ¤Þ¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Ùû¿å²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á°ÌÌÃæ±û¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»É½«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¿§¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È»É½«¤Ç¡ÖThis bag fits more than you think(Ìõ¡§»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÆþ¤ë¥«¥Ð¥ó¤Ç¤¹)¡×¡¢
¥«¡¼¥¤Ë¤Ï·Ö¸÷¥¤¥¨¥í¡¼»É½«¤Ç¡ÖHave you for gotten to by anything¡©(Ìõ¡§Çã¤¤Ëº¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©)¡×¡¢
¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ë¤Ï·Ö¸÷¥Ô¥ó¥¯»É½«¤Ç¡ÖIs everything that is in here necessary¡©(Ìõ¡§¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©)¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¤ÅÄ¤Þ¤¤¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õ¥³¥á¥ó¥È
¤½¤·¤Æ¡¢ÆâÂ¦¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥ï¥Ã¥Ú¥ó¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤ßÍÑ¤Î¥¸¥Ã¥×ÉôÊ¬¤Ë¤Ï°¦¸¤¥Ï¥ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥Á¥ã¡¼¥à¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¤ÅÄ¤Þ¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢2002Ç¯1·î¤Ë¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼Ì¼¡£¡×¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2009Ç¯1·î¤Ë¥Ï¥í¥×¥íÂ´¶È¸å¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¯¥¤¥º¡ª¥Ø¥¥µ¥´¥ó¶¡Ù¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢Pabo¡¢¥¢¥é¥¸¥ó¡¢Î¤ÅÄ¤Þ¤¤with¹çÅÄ·»Äï¡¢¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£
2012Ç¯¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÅÄÃæ¾Âç»á¤È·ëº§¤·¡¢2014Ç¯2·î¤è¤êÅÄÃæÁª¼ê¤È¤È¤â¤ËÅÏÊÆ¡£7Ç¯´Ö¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯À¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯ÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢1ÃË1½÷¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤ÆÃæ¤À¡£
Î¤ÅÄ¤Þ¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤¿¤á¤ëÂç¤¤Ê¥«¥Ð¥ó¡×¤ÎºÆÈÎ¤ËºÝ¤·¡¢¡ÖÍÆñ¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¡ØÎ¹Àè¤ä²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤ËÂç³èÌö¡ª¡Ù¤ÈÂô»³¤Î¤ªÀ¼¤òÄºÂ×¤·¡¢¿·¿§¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò²Ã¤¨¤Æ¤³¤ÎÅÙºÆÈÎ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª»ä¼«¿È¥«¥Ð¥ó¤Ë°ì¸ÄÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤ÈËÜÅö¤ËÊØÍø¤ÇÎ¹¹ÔÀè¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¤Î¸½¾ì¤Ç¼êÊü¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(^^)¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª(°ìÉôÈ´¿è)¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¹¹ÔÀè¤äÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤Ç½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ê¡Ö¤¿¤¿¤á¤ëÂç¤¤Ê¥«¥Ð¥ó¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£¤¿¤¿¤á¤ëÂç¤¤Ê¥«¥Ð¥ó
²Á³Ê¡§6,600±ß(ÀÇ¹þ)
¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥¡¦¥Í¥¤¥Ó¡¼
¡ÖTHE MINE COLLECTION¡×URL¡§https://theminecollection.jp
(Higuchi)