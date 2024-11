Î¤ÅÄ¤Þ¤¤¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ÖTHE MINE COLLECTION¡×¡¢¤¿¤¿¤á¤ëÂç¤­¤Ê¥«¥Ð¥ó¤Î¿·¿§È¯Çä

里田まいさんプロデュースのブランド「THE MINE COLLECTION」は、昨年販売して好評を博した「たためる大きなカバン」に新色のブラックを加えて、定番カラーのカーキ、ネイビーとともに11月6日(水)より再販を開始した。

同商品は、旅先でお土産など荷物が増え、スーツケースに入り切らないといった時や、普段の買い物で重宝するアイテムだ。

「たためる大きなカバン」の特徴







「たためる大きなカバン」6,600円(税込)は、大容量かつコンパクトに折りたためるオリジナルバッグ。広げた時のサイズは、高さ35cm・幅上部64cm・幅底45cm・マチ25cmで、折りたたむとタテ12cm×ヨコ29cmになる。

たくさん荷物を入れてもゆったり肩掛けができる持ち手や、大容量でも小物を見失わないように付けられた内側ポケットなどが特徴。開け口と内側ポケットはチャックで閉まるので安心だ。また、撥水加工が施されているのもうれしい。

さらに、前面中央にはメッセージが刺繍されている。



新色ブラックにはホワイト刺繍で「This bag fits more than you think(訳:思っている以上に入るカバンです)」、



カーキには蛍光イエロー刺繍で「Have you for gotten to by anything?(訳:買い忘れはないですか?)」、



ネイビーには蛍光ピンク刺繍で「Is everything that is in here necessary?(訳:ここにあるものはすべて必要なのでしょうか?)」というメッセージがデザインされている。





そして、内側ポケットにはブランドワッペン、折りたたみみ用のジップ部分には愛犬ハルのイラストチャームが付けられている。

里田まいさんプロフィール&コメント



里田まいさんは、2002年1月にハロー!プロジェクトのユニット「カントリー娘。」の新メンバーとしてデビュー。2009年1月にハロプロ卒業後、タレントとしてバラエティ番組やイベント、雑誌などで活躍した。

また、フジテレビ系『クイズ!ヘキサゴン供戮ら派生したユニット、Pabo、アラジン、里田まいwith合田兄弟、など数々のユニットメンバーとしても活躍。

2012年にプロ野球選手の田中将大氏と結婚し、2014年2月より田中選手とともに渡米。7年間のニューヨーク生活を経て、2021年日本へ帰国した。現在、1男1女の母として子育て中だ。

里田まいさんは、「たためる大きなカバン」の再販に際し、「有難いことに、『旅先や荷物が増えてしまう時に大活躍!』と沢山のお声を頂戴し、新色のブラックを加えてこの度再販が決定いたしました!私自身カバンに一個入れておくと本当に便利で旅行先、日常の買い物、少年野球の現場で手放せないアイテムとなっています(^^)ぜひチェックしてみてください!(一部抜粋)」とコメントしている。

旅行先や普段の買い物などで重宝しそうな「たためる大きなカバン」をチェックしてみては。

■たためる大きなカバン

価格:6,600円(税込)

カラー:ブラック・カーキ・ネイビー

「THE MINE COLLECTION」URL:https://theminecollection.jp

(Higuchi)