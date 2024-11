【マルチ周波数体組成計 THE KING OF FIGHTERS モデル】11月7日14時~ 予約受付開始(受注生産)価格:2,200,000円【3D(3軸加速度)センサー搭載歩数計 NEOGEO モデル】11月7日~販売価格:3,520円【デジタル温湿度計 「NEOGEO モデル」・「THE KING OF FIGHTERS モデル」】11月7日~販売価格:各3,520円

タニタは、SNKが手掛ける格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS」(ザ・キング・オブ・ファイターズ、以下「KOF」)シリーズの発売30周年を記念して、「マルチ周波数体組成計」などのコラボレーション商品4種を発売する。

今回発売されるのは、「KOF」シリーズと、ゲーム機「NEOGEO」(ネオジオ)をテーマとした商品。価格は「KOF '98」がプレイできる「マルチ周波数体組成計 THE KING OF FIGHTERS モデル」が2,200,000円。オリジナルデザインの「3D(3軸加速度)センサー搭載歩数計 NEOGEO モデル」(1種)、「デジタル温湿度計」の「NEOGEO モデル」と「THE KING OF FIGHTERS モデル」が各3,520円となっている。

なお、「マルチ周波数体組成計 THE KING OF FIGHTERS モデル」は受注生産となり、タニタ業務用体組成計サイトで、11月7日14時より予約受付がスタートした。

また、「3D(3軸加速度)センサー搭載歩数計 NEOGEO モデル」、「デジタル温湿度計」(2種)はタニタオンラインショップ限定で販売されている。

マルチ周波数体組成計 KOFモデル MC-980A-Nplus-KOF

11月7日14時~ 予約受付開始(受注生産)

価格:2,200,000円

タニタの業務用体組成計のフラッグシップモデル「MC-980A-N plus」をベースに、「KOF」シリーズの5作目となる「KOF '98」をプレイできるように作られた特別モデル。10.4型の大きなタッチパネルつき液晶モニターを使ってプレイすることが可能だ。本体にも「KOF」のキャラクターがデザインされており、楽しみながら健康管理に取り組むことができる。

3Dセンサー搭載歩数計 FB-741-NG NEOGEOモデル

タニタオンラインショップ限定で販売

価格:3,520円

NEOGEOアイテムを気軽に生活に取り入れられるように商品化された3Dセンサー搭載歩数計。

SNKの「家庭用ゲーム機」と「業務用ゲーム機」の名称である「NEOGEO」のロゴマークをデザイン。歩数計は設定が不要ですぐに使用でき、装着する場所を選ばない、3Dセンサー機能が搭載されている。

左:3Dセンサー搭載歩数計 NEOGEOモデル/中央、右:デジタル温湿度計 SNKモデル

デジタル温湿度計 TT-CU-SNK SNKモデル(2種)

タニタオンラインショップ限定で販売

価格:各3,520円(「NEOGEO モデル」/「THE KING OF FIGHTERS モデル」)

「NEOGEO」ロゴと、「THE KING OF FIGHTERS '95」から草薙京がデザインされたデジタル温湿度計。どこにでも置けるコンパクトな形状で、マグネットや壁掛け、置き式の3方式に対応している。

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.