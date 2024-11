【「ブラックフライデー」セール第2弾】11月22日~11月28日 開催予定

日本トイザらスは、「ブラックフライデー」セール第2弾を11月22日より全国のトイザらス、ベビーザらス店舗(併設型店舗含む)(※1)およびトイザらス・ベビーザらス オンラインストアにて開催する。期間は11月28日まで。

第2弾では「おもちゃ・子ども用品」を対象に、対象商品が期間中、割引価格で提供される。全国のトイザらス、ベビーザらス店舗では同日開店時間から、また、オンラインストアでは11月22日10時から実施される。

なお、第1弾となるマタニティ・ベビー用品の「ブラックフライデー」セールは、11月8日から11月14日まで、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびオンラインストアにて開催される。

おたのしみ袋も販売!

今年も「トイザらス Black Friday おたのしみ袋 (COOL/CUTE)」(※2)が登場。メーカー希望小売価格12,000円以上相当のところ、各3,999円で販売されるほか、今年は「ブラックフライデー」セールにぴったりな黒色のキックスクーターが1,997円の特別価格で販売される。

他にも、キャラクターの玩具、ぬいぐるみ、知育玩具、キッズ衣料品など、様々なアイテムが数多く用意されている(※3)。

「トイザらス・ベビーザらス オンラインストア」では、11月22日10時から11月28日23時59分まで、特設ページにて同セールが開催される(※4)。

第2弾セール対象商品一例

「トイザらス Black Friday おたのしみ袋(COOL/CUTE)」

販売価格:各3,999円(メーカー希望小売価格税込12,000円以上相当)

トイザらス Black Friday おたのしみ袋(COOL)

トイザらス Black Friday おたのしみ袋(CUTE)

□おたのしみ袋(COOL)のページ

□おたのしみ袋(CUTE)のページ

「120mm キックスクーター マットブラック」

セール販売価格:1,997円(66%オフ)

「ポケモンスタディ 光るぜっ!ポケモンタイピングPC」

セール販売価格:6,997円(71%オフ)

「フレンズフォーライフ ジャンボゴリラ(約80cm)/ジャンボベア(約80cm)

セール販売価格:各1,997円(50%オフ)

フレンズフォーライフ ぬいぐるみ ジャンボゴリラ(80cm)

フレンズフォーライフ ぬいぐるみ ジャンボベア ライトブラウン(80cm)

「レゴ マインクラフト 21250 アイアンゴーレムの要塞」

セール販売価格:10,497円(30%オフ)

「クリスマスツリーセット100cm スペシャル」

セール販売価格:1,997円(50%オフ)

(※1)熊本桜町店、アウトレット野田店、ららぽーと門真店はセール対象外。営業時間は店舗により異なる。詳細は「店舗検索」のページにて確認できる。

□「店舗検索」のページ

(※2)ベビーザらス単独店舗では取り扱いがない。

(※3)店舗によって取扱商品、取扱商品数、在庫状況は異なる。

(※4)店舗とオンラインストアで取扱商品が異なる場合がある。

*店舗・オンラインストアともに、対象商品は数量限定でなくなり次第終了となります。



*商品によってはブラックフライデーセール後も割引価格で販売する場合があります。



*値引率は、メーカー希望小売価格または当店通常販売価格からの値引率となります。



*画像は全てイメージです。

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. (C)2023 The LEGO Group. (C) 2023 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.