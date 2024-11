NOWADAYS、11月21日にデジタルシングル「Let′s get it」でカムバック!アートワークを公開

NOWADAYSが超高速でカムバックを確定した。



NOWADAYSは6日、公式SNSチャンネルを通じてニューデジタルシングル「Let's get it」のアートワークを公開した。



彼らはコンクリート床に落ちている、名刺デザインのレトロでキッチュな雰囲気のアートワークを通じて、21日午後6時にニューデジタルシングルを発売することを予告した。



「Let's get it」は、今年8月に発売された2ndシングル「NOWHERE」に続き、彼らが約3ヶ月ぶりにリリースする新曲。前作を通じてユニークな音楽と活力あふれるパフォーマンスで差別化した魅力をアピールした彼らが、ニューシングルを通じてどのような魅力を披露するか、期待を集めている。



NOWADAYSのニューデジタルシングル「Let's get it」は、21日午後6時に音楽配信サイトを通じて発売される。