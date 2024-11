デッドプール・ウルヴァリンとのコラボ商品も！マイプロテイン「MARVEL」コラボ クリア ホエイ プロテインセット

「マイプロテイン」は、「Marvel」とのコラボレーション商品を、11月10日(日)より新作商品と共にマイプロテインの公式サイト限定で再販売します。

マイプロテイン「MARVEL」コラボ クリア ホエイ プロテインセット

「マイプロテイン」は、「Marvel」とのコラボレーション商品を、11月10日(日)より新作商品と共にマイプロテインの公式サイト限定で再販売。

今回のラインナップでは、スパイダーマン、ハルク、ブラックパンサーを含む全5人のヒーローをテーマにしたコラボレーション商品が登場します。

スパイダーマン、ハルク、ブラックパンサーとコラボレーションした「クリア ホエイ プロテイン」と「メタルシェイカー」を自由に組み合わせ、特別価格でお求めいただける「Marvel コラボ クリア ホエイ プロテイン セット」が数量限定で発売☆

さらに人気の「Impact ホエイ プロテイン」シリーズに、「Marvel」にインスパイアされた濃厚な<チョコレートピーナッツプレッツェルフレーバー>が新登場。

また今回は「Marvel」作品のヒーローで、抜群の戦闘能力と超人的な再生能力を誇るデッドプールと、鋭い爪と強靭な肉体を誇るウルヴァリンとコラボレーションした「MARVEL コラボ メタルシェイカー」も数量限定で楽しめます(※1)。

バラエティー豊かなMarvel作品のヒーローたちのように、強くたくましい精神力をサポートし、日々のトレーニングのモチベーションを高める新アイテムです。

(※1)デッドプール及びウルヴァリンのメタルシェイカーは、11月10日以降順次発売予定です。

【商品概要】

(1)商品名 :「MARVEL コラボ クリア ホエイ プロテインセット」

・セット販売価格:5,190円(税込)

・セット内容 :1. 下記フレーバーのうちいずれか1点お好みの

「Marvelクリア ホエイ プロテイン」(20食分)

・スパイダーマン版(ラズベリー&ストロベリーフレーバー)

・ハルク版(ウメ&キウイフレーバー)

・ブラックパンサー版(ブルーラズベリーフレーバー)

※単品販売価格:3,290円(税込)

2. お好みの下記いずれか1点の

「MARVEL コラボ メタルシェイカー」(750ml)

・スパイダーマン版

・ハルク版

・ブラックパンサー版

※単品販売価格:1,890円(税込)

・商品特徴 :プロテイン特有の青臭さが苦手な方でもお試しいただける、半透明でジュースのような飲み口のプロテインと、ステンレス製で耐久性に優れたメタルシェイカーを、それぞれお好きなヒーローとのコラボレーション商品を自由に組み合わせられるお得なセットです。

「MARVEL コラボ クリアホエイプロテイン」は、一食(25g)当たり20g以上のたんぱく質を含有する(※2)、低脂質・低糖類のジュースのような飲み口のプロテインです。

また「MARVEL コラボ メタルシェイカー」は、プラスチック製のシェイカーと比較しても清潔感を保ちやすく、保温・保冷効果にも優れており、利便性の高さでもおすすめの商品です。

(※2)いずれのフレーバーも1食(25g)当たり20g以上のたんぱく質を含有します。

Marvel コラボ Impact ホエイ プロテイン(チョコレートピーナッツプレッツェルフレーバー)

(2)商品名 :「MARVEL コラボ Impactホエイプロテイン」

(チョコレートピーナッツプレッツェルフレーバー)

・販売価格:3,990円(税込)

・内容量 :625g

・商品特徴:濃厚なチョコレートの風味に香ばしいピーナッツと塩味の効いたプレッツェルのハーモニーが織りなす、リピートしたくなるフレーバーが魅力の数量限定新商品です。

一食(30g)あたり19gのたんぱく質を含有し、

スイーツのような美味しさで、トレーニング後のリフレッシュタイムを彩ります。

Marvel コラボ メタルシェイカー_デッドプール&ウルヴァリン版登場

(3)「MARVEL コラボ メタルシェイカー」デッドプール版・ウルヴァリン版

・販売価格:1,890円(税込)

・内容量 :750ml

・商品特徴:「Marvel」作品のヒーローで超人的な再生能力を誇るデッドプールとウルヴァリンをあしらったスタイリッシュなメタルシェイカーがそれぞれ数量限定で新登場。

プラスチック製のシェイカーと比較して清潔感を保ちやすく、保温・保冷効果にも優れているため、利便性の高さでもおすすめです。

【購入方法】

マイプロテイン公式サイト: https://bit.ly/4hBOsPC

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post デッドプール・ウルヴァリンとのコラボ商品も!マイプロテイン「MARVEL」コラボ クリア ホエイ プロテインセット appeared first on Dtimes.